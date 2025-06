Granit Xhaka acerta com Milan e está perto de ser oficializado

© Getty Images

O meio-campista Granit Xhaka, atualmente no Bayer Leverkusen, está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Milan para a próxima temporada. A informação é do jornalista grego Dimitris Manakos, que afirma que o jogador suíço já chegou a um acordo com o clube italiano.

Segundo a mesma fonte, as conversas entre Milan e Leverkusen para selar a transferência estão em estágio avançado e podem ser concluídas ainda nesta terça-feira (17), abrindo caminho para a oficialização do negócio.

Xhaka foi peça-chave na campanha do Bayer Leverkusen na temporada 2023/2024, com 49 jogos disputados, dois gols marcados e sete assistências sob o comando de Xabi Alonso. Aos 31 anos, o experiente volante agora se prepara para um novo desafio no futebol italiano.





