Carreras vai mal contra o Boca e imprensa questiona ida ao Real

A atuação de Álvaro Carreras na partida entre Benfica e Boca Juniors, nesta terça-feira (17), foi alvo de críticas da imprensa esportiva espanhola. Em análise publicada pelo jornal AS, o jovem lateral-esquerdo espanhol teve desempenho considerado decepcionante, especialmente diante da expectativa gerada pela possível transferência para o Real Madrid.

Segundo o veículo, Carreras não conseguiu justificar o alvoroço em torno da negociação com o clube merengue, que está nos estágios finais. “A exibição não correspondeu às expectativas”, avaliou o AS, destacando a dificuldade do jogador em lidar com o lateral peruano Luis Advíncula. “O peruano, rápido como poucos, travou-o com superioridade em vários lances.”

A publicação também ressaltou falhas técnicas do atleta durante o jogo: “Errático com a bola, impreciso nos cruzamentos e com pouca capacidade de manobra em espaços reduzidos. Desde o primeiro minuto já se mostrou algo precipitado.”

Apesar da atuação considerada fraca, Carreras segue como alvo do Real Madrid. As duas equipes estão ajustando os últimos detalhes da negociação, com o Benfica insistindo na cláusula de rescisão de 50 milhões de euros — valor equivalente a cerca de 315 milhões de reais, considerando a cotação atual.

Carreras, de 21 anos, foi revelado pelo Manchester United e chegou ao Benfica por empréstimo do Granada. Sua possível ida ao clube espanhol representa um dos movimentos mais comentados da atual janela de transferências no futebol europeu.

