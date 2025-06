Em batalha de quase 3 h, João Fonseca cai na 1ª rodada na grama de Halle

© getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca lutou muito, mas acabou derrotado de virada nesta terça-feira (17) pelo italiano italiano Flavio Cobolli, em duelo de 2 horas e 43 minutos válido pela primeira rodada do ATP 500 de Halle, na Alemanha.

Fazendo sua primeira partida da temporada no piso de grama após sua participação no saibro de Roland Garros, Fonseca, atual número 57 do mundo, chegou a vencer o primeiro set contra Cobolli, 25º do ranking, por 7 a 5.

Mantendo o equilíbrio do confronto, o segundo set foi decidido no tie-break, com o italiano melhor nos pontos decisivos para abrir vantagem e fechar a parcial em 7 a 3 para empatar a partida.

No terceiro e decisivo set, os dois tenistas confirmaram novamente os respectivos serviços e foram para o tie-break mais uma vez.

No game desempate, Fonseca chegou a ter a oportunidade de fechar o jogo, mas viu Cobolli acertar uma bela devolução, abrir vantagem e confirmar os saques nos pontos seguintes para marcar 10 a 8.

Na segunda rodada do torneio, o italiano aguarda o vencedor do confronto entre o francês Ugo Humbert e o canadense Denis Shapovalov.

João Fonseca ainda vai disputar a chave de duplas na grama de Halle, ao lado do grego Petros Tsitsipas, irmão mais novo de Stefanos Tsitsipas, ex-top 5. Na primeira rodada, eles enfrentarão uma dupla vinda do qualificatório.

Será a primeira participação do brasileiro jogando duplas desde abril do ano passado, quando disputou o ATP 250 de Estoril ao lado do português João Sousa.

Após a participação na Alemanha, Fonseca seguirá nas disputas na grama no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, a partir de 23 de junho.