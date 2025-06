Mundial de Clubes: Fluminense perde gols e fica no empate com Dortmund

© Getty Images

Fluminense e Borussia Dortmund não foram além de um empate sem gols, esta terça-feira (17), no jogo que marcou o começo da primeira jornada do grupo F do Mundial de Clubes.

As duas equipes somaram inúmeras chances de gols, com muitos desperdícios do Fluminense, mas foram os goleiros os principais destaques do encontro com algumas defesas que manteve o resultado sem gols. Foi o terceiro 0 a 0 na competição.

Dortmund e Fluminense compartilham os dois primeiros lugares com um ponto, ficando à espera do que Ulsan e Mamelodi vão fazer ainda esta noite nos EUA.

