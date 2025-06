Atacante se lesiona ao marcar em vitória do River Plate sobre o Urawa Reds

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O River Plate estreou com vitória na Copa do Mundo de Clubes, nesta terça-feira (17), em jogo válido pelo Grupo E. O time argentino venceu o Urawa Reds por 3 a 1, no estádio Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, mas pode perder Sebastián Driussi para a sequência do torneio.

O atacante argentino, em lance inusitado, torceu o pé no lance em que marcou o segundo gol de sua equipe e precisou ser substituído imediatamente. O jogador vai passar por exames para que seja avaliada a gravidade da lesão.

O técnico Marcelo Gallardo começou o jogo usando sua tradicional marcação por pressão no campo do time japonês. A tática deu resultado imediato e assustou o Urawa Reds, que não conseguia ter posse de bola, muito menos ir ao ataque.

O domínio da posse ogo começou a se manifestar em chances de gol para o River Plate. Pouco depois de uma bola na trave, Colidio abriu o placar, aos 12 minutos.

Tranquilo no jogo, o River relaxou um pouco e deu espaço para o Urawa esboçar uma reação. O time japonês chegou a marcar um gol irregular prontamente anulado pelo árbitro. Na jogada, a linha de marcação argentina saiu com rapidez, deixando os adversários em condição de impedimento após cobrança de falta.

A formação portenha voltou de maneira melhor para o segundo tempo. Em bola rebatida na área, o zagueiro Hoibraten cabeceou para trás dentro da própria área, obrigando o goleiro Nishikawa a dividir a bola com Driussi, que marcou de cabeça e torceu o pé ao cair no chão de mau jeito.

Substituído imediatamente, o atacante argentino deixou o gramado carregado e preocupa para a sequência da Copa do Mundo. Com a escalação modificada, o River sofreu com desatenções e acabou cometendo um pênalti. Matsuo cobrou, aos 13 minutos, e diminuiu a diferença.

O Urawa tentou reagiu, mas logo sofreu o gol que liquidou a partida. Meza definiu o placar aos 28 minutos do segundo tempo, de cabeça.

Os times do Grupo E voltarão a jogar neste sábado (21), quando o Urawa Red Diamonds enfrentará a Internazionale, às 16h (de Brasília), novamente em Seattle. Já o River Plate terá de se deslocar até Los Angeles, onde terá como adversário o Monterey, do México, às 22h, em Pasadena.