Venda de ingressos para Vasco x Botafogo em Brasília começa hoje

O tradicional clássico carioca entre Vasco e Botafogo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para acontecer na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. A partida está prevista para o sábado, 12 de julho, mas ainda aguarda confirmação oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto à data e horário, devido à participação do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, que será realizada nos Estados Unidos.

A venda de ingressos para o confronto começa nesta quarta-feira (18), às 14h (horário de Brasília), com exclusividade para clientes do BRB. Essa fase inicial vai até sábado (21), também às 14h. Em seguida, os sócios-torcedores do Vasco terão acesso à pré-venda entre sábado (21), às 14h, e segunda-feira (23), até às 10h. Já o público geral poderá adquirir ingressos a partir de segunda-feira (23), às 10h.

O duelo em Brasília promete agitar a capital federal e atrair torcedores de diferentes regiões. Em campo, as duas equipes vivem momentos distintos no Brasileirão. O Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, ocupa atualmente a 8ª colocação na tabela, com 18 pontos. Já o Vasco aparece em 13º lugar, com 13 pontos somados.

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro está programada para ser disputada no sábado, 12 de julho — um dia antes da decisão do Mundial de Clubes de 2025. No entanto, a CBF pode adiar partidas de clubes brasileiros caso algum deles avance à final do torneio internacional.

Veja os confrontos previstos para a rodada:

Cruzeiro x Grêmio

Flamengo x São Paulo

Corinthians x Bragantino

Vasco x Botafogo

Santos x Palmeiras

Juventude x Sport Recife

Internacional x Vitória

Bahia x Atlético-MG

Fortaleza x Ceará

Mirassol x Fluminense

