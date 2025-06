Belotti pega gancho maior e pode estar fora do Mundial de Clubes

© SL Benfica

Andrea Belotti corre o risco de não disputar mais partidas nesta edição do Mundial de Clubes. Expulso na reta final do duelo contra o Boca Juniors, o atacante italiano, de 31 anos, teve sua suspensão ampliada e está fora dos confrontos do Benfica contra o Auckland City e o Bayern de Munique.

Com isso, se o clube português não avançar às oitavas de final, Belotti estará automaticamente fora do restante do torneio.

Segundo o jornal O Jogo, o Benfica já anunciou que vai recorrer da decisão, por não concordar com o aumento da pena. A diretoria tenta garantir a presença do centroavante no duelo contra o Bayern, que pode ser decisivo para a classificação da equipe.

Belotti foi expulso aos 72 minutos após uma entrada violenta sobre Ayrton Costa, atingindo o defensor argentino com a chuteira na altura da cabeça.

