Neymar reage a críticas de Luiz Henrique sobre Seleção: “Ah, pronto!”

O atacante Neymar Jr. respondeu com ironia às críticas feitas por Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, da Rússia, sobre sua atuação na Seleção Brasileira. Durante entrevista à CazéTV, Luiz Henrique opinou que o camisa 10 do Santos deveria se empenhar mais taticamente em campo. “Acho que o Neymar é um jogadoraço, joga muito, tem muito talento. Mas acho que ele tem que ajudar também. A gente sabe que é um jogador que ajuda muito a Seleção e o Santos agora, mas acho que falta um pouco disso dele: ajudar um pouquinho mais, marcar, correr para todo mundo”, afirmou o atacante de 23 anos.

Ao ser perguntado se acredita que a Seleção deve ser construída em torno de Neymar ou por meio de um coletivo mais forte, Luiz Henrique respondeu que o craque precisa ser mais participativo. “Se ele correr e todo mundo estiver correndo, vai dar certo. Vai ser um exemplo para todo mundo”, acrescentou.

A declaração repercutiu nas redes sociais e chegou até o próprio Neymar, que respondeu ao trecho da entrevista com uma curta e sarcástica publicação: “Ah, pronto”, escreveu o jogador no X (antigo Twitter), deixando clara a sua insatisfação com o comentário do colega de profissão.

A resposta do craque não passou despercebida e gerou uma onda de apoio por parte de torcedores e internautas. “Ele tá correndo sozinho há 14 anos pela Seleção, e agora ele tem que ajudar também, entendi”, escreveu uma seguidora. Outros usuários também defenderam o camisa 10, destacando sua longa trajetória e desempenho com a camisa verde e amarela.

Neymar, que atualmente está se recuperando de lesão, vive um momento de incerteza no futebol brasileiro. Após participar da derrota por 1 a 0 do Santos diante do Botafogo no último dia 1º de junho, o atacante ainda não anunciou se renovará com o clube. O contrato atual vai até 30 de junho, e, até o momento, a estafe do jogador não deu pistas sobre o futuro.

