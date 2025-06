Mourinho é alvo de complô e crise derruba cúpula do futebol turco

© Getty Images

Um escândalo eclodiu nesta quarta-feira (18) na Federação Turca de Futebol após o vazamento de mensagens comprometedoras envolvendo o presidente e os membros do Comitê Disciplinar da entidade. Em consequência, toda a direção do comitê apresentou sua renúncia imediata.

As mensagens, reveladas pela imprensa europeia — incluindo o jornal italiano Corriere dello Sport —, demonstram uma postura hostil em relação a José Mourinho, recém-anunciado como técnico do Fenerbahçe. Trechos do conteúdo indicam uma suposta perseguição ao treinador português, com frases como: “Vamos fazê-lo pagar na próxima temporada” e “Ele tem se safado em demasia”.

A crise se agravou após vir à tona que o presidente do Comitê Disciplinar, responsável por suspender Mourinho por quatro jogos, teria sido flagrado vestindo uma camisa do Galatasaray — principal rival do Fenerbahçe. A revelação alimentou acusações de parcialidade e intensificou a pressão por sua saída.

Diante da gravidade das acusações e da repercussão negativa, o Comitê Disciplinar foi dissolvido. A Federação Turca de Futebol ainda não se pronunciou oficialmente sobre a substituição dos membros nem sobre a validade das punições anteriores aplicadas a Mourinho.

