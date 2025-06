Neymar diz que falou com o Fluminense para jogar o Mundial de Clubes

© Getty Images

Em entrevista ao Flow Podcast nesta terça-feira (17), Neymar Jr. comentou sua atual temporada no Santos e revelou que recebeu propostas para disputar o Mundial de Clubes, incluindo uma negociação quase concretizada com o Fluminense. O craque, no entanto, preferiu permanecer no clube que o revelou para intensificar sua preparação física.

"Estou bem fisicamente. Falei com alguns clubes para jogar o Mundial. O Fluminense foi uma opção que esteve muito perto de acontecer, mas preferi continuar treinando mais. Estou 100% fisicamente, mas quero estar ainda melhor", explicou o camisa 10.

O jogador também aproveitou a conversa para rebater críticas recorrentes sobre sua conduta fora de campo, reforçando que sua carreira é marcada por comprometimento e sacrifício. "As pessoas têm uma visão distorcida sobre mim. Acham que estou sempre em festas ou carnavais, quando isso só acontece nos meus momentos de folga ou férias. Não é à toa que estou há 15 anos no auge, atuando em grandes clubes e na seleção. É muita dedicação. Precisei abrir mão de muita coisa para chegar onde cheguei", afirmou.

De acordo com veículos da imprensa espanhola, Neymar deverá renovar com o Santos por mais seis meses, estendendo seu vínculo com o clube até dezembro de 2025. O jogador, que retornou à Vila Belmiro nesta temporada após passagens por Barcelona, PSG e Al-Hilal, disputou 12 partidas até agora, com três gols e três assistências em competições nacionais e internacionais.

A permanência de Neymar no Santos tem sido celebrada pela torcida, que vê no ídolo uma peça fundamental para o projeto de reconstrução do clube. Além do aspecto técnico, sua presença também fortalece o marketing e atrai olhares do futebol internacional para a equipe paulista.

Apesar das especulações sobre um possível retorno à Europa ou a clubes de destaque na América do Sul, o camisa 10 tem reiterado sua vontade de se recondicionar fisicamente e buscar títulos com o time da Baixada Santista. A decisão de priorizar o Santos, mesmo diante de convites tentadores, reforça o laço afetivo entre Neymar e o clube onde iniciou sua carreira profissional.

Ainda não há confirmação oficial sobre a renovação, mas a expectativa é de que o anúncio seja feito nos próximos dias.

