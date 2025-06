Time da 1ª divisão japonesa vende arroz online para financiar desenvolvimento de jogadores

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Time de futebol da primeira divisão japonesa, o Yokohama FC lançou uma iniciativa inusitada para apoiar o desenvolvimento de jovens jogadores do clube: a venda de arroz. Segundo a equipe, o produto é plantado e colhido por membros do clube, com 10% dos lucros destinados ao fomento das categorias de base.

O "Arroz de Apoio do Yokohama FC", como é chamado o projeto iniciado em 2021 em parceria com o atacadista de arroz Mitsuhashi Inc., vem em um momento no qual os preços crescentes do alimento têm pressionado os orçamentos familiares no país asiático. As informações são da agência Kyodo News.

Um pacote de arroz de 300 gramas produzido pelo clube tem sido vendido no estádio duas vezes ao ano. Em 2025, o Yokohama FC decidiu iniciar também a venda online, com um saco de 5 kg saindo por cerca de 6.000 ienes (US$ 41 ou R$ 224,54).

No fim de maio, dois jogadores do time participaram do plantio do arroz, sob a orientação de agricultores locais.

"Eu ficaria feliz se nossas atividades pudessem ajudar as pessoas a conhecer o arroz de Yokohama", disse o zagueiro Jui Hata, de 18 anos.

"As refeições são importantes para os jogadores. Eu como muito antes de cada partida", disse o meio-campista Takanari Endo, 22, que disse comer arroz nas três refeições diárias.

O Yokohama FC é o vice-lanterna da J-League, a primeira divisão japonesa, com cinco vitórias, quatro empates e onze derrotas.

O time tem no elenco o brasileiro Yuri Lara, meia com passagens por Bahia, CSA e Vasco e na equipe nipônica desde 2023.