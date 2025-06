FC Porto enfrenta Messi no Mundial de Clubes e mira protagonismo

© Getty Images

O técnico do FC Porto, Martín Anselmi, demonstrou entusiasmo ao comentar o duelo contra o Inter Miami nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Na coletiva de imprensa realizada na véspera da partida, o argentino falou sobre o desafio de enfrentar Lionel Messi e reforçou que o time português pretende manter sua identidade em campo.

“Vamos encarar uma equipe que gosta de ter a posse de bola e que conta com jogadores capazes de fazer magia. O Messi tem uma trajetória impressionante e, se deixarmos a bola nos pés dele, ele sabe como nos causar problemas. Precisamos controlar o jogo por meio da nossa organização com a bola. Quando não estivermos com ela, temos que recuperá-la o mais rápido possível. Ser intensos e agressivos sem a posse é a única forma de pensarmos nos três pontos. A essência do FC Porto é ser protagonista, e é assim que queremos jogar”, declarou Anselmi, em entrevista aos canais oficiais do clube.

Ao ser questionado sobre a expectativa de enfrentar Lionel Messi, o treinador não escondeu o respeito pelo craque. “As equipes sul-americanas são sempre muito competitivas. Jogam até o fim e nunca desistem de uma jogada. Sempre pensei no dia em que teria que preparar um jogo contra o Messi. Jogadores como ele, quanto menos tocarem na bola, menos perigo oferecem. Enfrentá-lo como técnico é mais um desafio, mas também motivo de orgulho. Nós, argentinos, temos uma gratidão enorme por ele, mas agora é jogador do Inter Miami, e precisamos marcá-lo bem. Não podemos deixar que o jogo passe por ele. Isso nos aproxima da vitória”, afirmou.

Anselmi também relembrou o empate sem gols contra o Palmeiras, na estreia do Mundial, e avaliou os pontos a serem ajustados. “Temos falado sobre vários aspectos do nosso jogo, e estamos em evolução. Contra o Palmeiras, enfrentamos 38 cruzamentos e conseguimos defender bem. Isso é resultado de um trabalho que não começou agora. Cada adversário exige soluções diferentes. Tudo isso é preparado, mas nossa essência segue a mesma. Sabemos o que queremos em campo e como pretendemos jogar. Planejamos bem cada partida. Temos uma ideia clara de como atacar, mas o adversário também influencia nisso. São times grandes, com história, títulos e tradição. E as equipes europeias estão sentindo os efeitos da pausa no calendário. A segunda rodada promete ser bastante interessante”, completou.

O confronto entre FC Porto e Inter Miami será às 20h (horário de Brasília), em partida que pode definir os rumos do Grupo A. Todas as quatro equipes — Porto, Inter Miami, Palmeiras e Al-Ahly — somam um ponto após a primeira rodada. Uma vitória nesta quinta-feira pode colocar o time português em posição privilegiada na luta por uma vaga na próxima fase.

AGENDA DE HOJE NO MUNDIAL

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA contém jogos decisivos nesta quinta-feira (19), com confrontos que podem definir o rumo das equipes rumo às oitavas de final.



Palmeiras x Al Ahly – 13h (de Brasília)

O Palmeiras entrou em campo no MetLife Stadium com a missão de conquistar sua primeira vitória na competição. Após um empate em 0 a 0 com o Porto na estreia, o Verdão jogou com agressividade e criou boas chances.

Sugestões de Abel Ferreira, como o uso de Allan, Flaco e Veiga, deram mais profundidade ao meio-campo, mas a precisão ainda foi insuficiente. Do outro lado, o Al Ahly, equipe histórica do futebol africano, também começou com empate (0 a 0 diante do Inter Miami), e apresentou força aérea e movimentação intensa — ameaças que ainda podem complicar a defesa palmeirense.

Inter Miami x Porto – 16h

No Mercedes‑Benz Stadium, o Inter Miami, com Messi, Suárez e Busquets, buscou se impor contra o Porto. O time norte-americano teve lampejos de forte performance, principalmente no segundo tempo, quando Messi criou oportunidades claras e quase marcou. O goleiro Oscar Ustari brilhou novamente, especialmente ao defender um pênalti, assegurando o empate em 0 a 0.

Já o Porto, com o jovem prodígio Mora, de 18 anos, mostrou capacidade ofensiva e oferece resistência, deixando o Grupo A com todos os times empatados em um ponto e inflação de expectativa para a próxima rodada.

Seattle Sounders x Atlético de Madrid – 19h

No Exploria Stadium, o Atlético de Madrid precisa de reação após uma estreia desastrosa: derrota de 4 a 0 para o PSG. A equipe espanhola, repleta de estrelas como Griezmann e Koke, encara o Seattle como oportunidade de recuperação.

Já o time americano deu trabalho ao Botafogo na primeira rodada e quer surpreender novamente com jogadores como Kent, Jesús Ferreira e Álex Roldán. Um desempenho consistente pode equilibrar o grupo B, onde os europeus e sul-americanos lutam pela classificação.

PSG x Botafogo – 22h

O técnico Renato Gaúcho deve promover ajustes no time para o duelo contra o PSG. Em coletiva, ele afirmou que busca um time mais compacto defensivamente — mudanças ofensivas não estão descartadas. O atacante Cuiabano, destaque do primeiro semestre que vinha se recuperando de dores na lombar, deve ganhar mais minutos

O Grupo A permanece totalmente indefinido – Inter Miami, Al Ahly, Palmeiras e Porto estão empatados em um ponto, criando um cenário aberto para classificação. Já no Grupo B, PSG e Botafogo lideram com 3 pontos, enquanto Seattle e Atlético de Madrid precisam reagir. O equilíbrio técnico nos jogos indica que os próximos resultados serão decisivos para quem avançará.

