Manchester City estreia no Mundial com vitória sobre o Wydad Casablanca

O Manchester City iniciou sua campanha na Copa do Mundo de Clubes com uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca, disputada nesta quarta-feira (18), em Filadélfia. O jogo marcou também a estreia de dois reforços e trouxe polêmica com um cartão vermelho no final da partida.

Foden brilha e City domina

O primeiro gol saiu aos dois minutos, quando Phil Foden se antecipou a um rebote do goleiro marroquino Mehdi Benabid e abriu o placar. O atacante inglês mostrou que veio para jogar com confiança e se reencontrar com o bom futebol após uma temporada difícil .

O segundo gol aconteceu aos 42 minutos, já nos acréscimos do primeiro tempo. Foden cobrou escanteio com precisão, e Jérémy Doku apareceu livre na pequena área para ampliar o marcador .

Estréia da nova geração e presença dos reservas

Pep Guardiola optou por preservar seus principais jogadores, poupando nomes como Erling Haaland, Rodri, Rúben Dias, Bernardo Silva e outros. No lugar deles, entraram novos reforços: Tijjani Reijnders e Rayan Cherki foram titulares pela primeira vez, enquanto Rayan Aït‑Nouri ficou no banco. Ao longo do segundo tempo, o técnico também lançou Haaland, Jorginhho e Ilkay Gündoğan, visando preservar o desempenho físico da equipe.

Controvérsia no final

A partida, dominada pelo City, terminou com polêmica: aos 88 minutos, o jovem lateral direito Rico Lewis foi expulso por uma entrada perigosa com a chuteira alta em Samuel Obeng. O juiz aplicou cartão vermelho direto após revisão do VAR, contrariando quem achava a jogada sem intenção de ferir. Guardiola lamentou a decisão, definindo-a como “desnecessária” e destacou que tanto ele quanto o adversário concordaram não haver maldade na ação . Agora, o jogador está suspenso da próxima partida.

Público e próximos jogos

O Lincoln Financial Field, com capacidade para 67.500 pessoas, recebeu 37.446 torcedores — público modesto para o porte do estádio. O próximo confronto do City será no domingo contra o Al Ain, em Atlanta. Dessa forma, o time tenta seguir firme na disputa do Grupo G, que também conta com Juventus e Al Ain.

Análise da partida

O que se viu foi um City dominante desde o início, impondo sua posse de bola e intensidade. O Wydad, apesar da derrota sem gols, teve chances reais em contra-ataques, especialmente através de Thembinkosi Lorch e Cassius Mailula, que deram trabalho à defesa e ao goleiro Ederson. Ainda assim, os donos da casa mantiveram o controle, especialmente na coletiva com Foden e no equilíbrio tático apresentado por Guardiola.

Os novos contratados também agradaram: Reijnders mostrou firmeza no meio-campo, enquanto Cherki teve participação ativa, inclusive causando perigo à meta adversária. A vitória relança o Manchester City depois de uma temporada sem títulos domésticos, e este Mundial de Clubes pode dar ritmo e confiança para a próxima campanha .

QUINTA-FEIRA NO MUNDIAL

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA continha jogos decisivos na quinta-feira (19), com confrontos que podem definir o rumo das equipes rumo às oitavas de final.



Palmeiras x Al Ahly – 13h (de Brasília)

O Palmeiras entrou em campo no MetLife Stadium com a missão de conquistar sua primeira vitória na competição. Após um empate em 0 a 0 com o Porto na estreia, o Verdão jogou com agressividade e criou boas chances.

Sugestões de Abel Ferreira, como o uso de Allan, Flaco e Veiga, deram mais profundidade ao meio-campo, mas a precisão ainda foi insuficiente. Do outro lado, o Al Ahly, equipe histórica do futebol africano, também começou com empate (0 a 0 diante do Inter Miami), e apresentou força aérea e movimentação intensa — ameaças que ainda podem complicar a defesa palmeirense.

Inter Miami x Porto – 16h

No Mercedes‑Benz Stadium, o Inter Miami, com Messi, Suárez e Busquets, buscou se impor contra o Porto. O time norte-americano teve lampejos de forte performance, principalmente no segundo tempo, quando Messi criou oportunidades claras e quase marcou. O goleiro Oscar Ustari brilhou novamente, especialmente ao defender um pênalti, assegurando o empate em 0 a 0. Já o Porto, com o jovem prodígio Mora, de 18 anos, mostrou capacidade ofensiva e oferece resistência, deixando o Grupo A com todos os times empatados em um ponto e inflação de expectativa para a próxima rodada.

Seattle Sounders x Atlético de Madrid – 19h

No Exploria Stadium, o Atlético de Madrid precisa de reação após uma estreia desastrosa: derrota de 4 a 0 para o PSG. A equipe espanhola, repleta de estrelas como Griezmann e Koke, encara o Seattle como oportunidade de recuperação.

Já o time americano deu trabalho ao Botafogo na primeira rodada e quer surpreender novamente com jogadores como Kent, Jesús Ferreira e Álex Roldán. Um desempenho consistente pode equilibrar o grupo B, onde os europeus e sul-americanos lutam pela classificação.

PSG x Botafogo – 22h

O grande destaque do dia é o confronto entre PSG e Botafogo no Rose Bowl, Los Angeles. Sob o comando de Luis Enrique, o PSG já demonstrou força ao golear o Atlético de Madrid por 4 a 0, gols que mostraram eficiência ofensiva e domínio do grupo B. O Botafogo, atual campeão da Libertadores, venceu o Seattle por 2 a 1 e agora tenta surpreender os campeões da Champions League. O técnico Renato Paiva deve adotar formação mais equilibrada, com Cuiabano no ataque e reforço defensivo com Allan. O jogo será transmitido pela TV Globo, Sportv, Globoplay, DAZN e CazéTV

O Grupo A permanece totalmente indefinido – Inter Miami, Al Ahly, Palmeiras e Porto estão empatados em um ponto, criando um cenário aberto para classificação. Já no Grupo B, PSG e Botafogo lideram com 3 pontos, enquanto Seattle e Atlético de Madrid precisam reagir. O equilíbrio técnico nos jogos indica que os próximos resultados serão decisivos para quem avançará.

Acompanhe os próximos jogos e fique de olho nas transmissões:

Palmeiras x Al Ahly – 13h

Inter Miami x Porto – 16h

Seattle Sounders x Atlético de Madrid – 19h

PSG x Botafogo – 22h

