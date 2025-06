Mbappé é internado com gastroenterite e desfalca o Real no Mundial

© Getty Images

O atacante francês Kylian Mbappé está internado com um quadro de gastroenterite aguda, segundo informou o Real Madrid nesta quarta-feira. O problema de saúde explica sua ausência na estreia do clube no Mundial de Clubes contra o Al-Hilal, que terminou empatada em 1 a 1.

De acordo com o comunicado oficial do clube espanhol, Mbappé foi hospitalizado para passar por exames e receber tratamento médico adequado. Ele não participou do treino de terça-feira e ficou de fora da lista de convocados para o jogo realizado em Miami, nos Estados Unidos.

A próxima partida do Real Madrid na competição será no domingo, contra o Pachuca, do México. Ainda não há informações sobre a possível recuperação do jogador a tempo de participar da disputa.





Leia Também: Sul-americanos superam europeus em pontuação na primeira rodada do Mundial

Leia Também: Santos estipula valor para vender volante que volta de empréstimo