Palmeiras no Mundial: Raphael Veiga quase é expulso após entrada dura

© DAZN Portugal

Raphael Veiga esteve a poucos segundos de ser expulso nesta quinta-feira, durante o confronto entre Palmeiras e Al Ahly, pela segunda rodada do Mundial de Clubes.

O meio-campista do time comandado por Abel Ferreira chegou a receber um cartão vermelho direto, mas o árbitro Anthony Taylor revisou o lance no monitor do VAR e decidiu reverter a punição para um cartão amarelo. Veiga entrou com a sola da chuteira, mas acertou a bota do adversário, sem atingir a canela.





Confira o vídeo:

Explicação completa de Anthony Taylor @FIFACWC | 14 Junho - 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld



Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN pic.twitter.com/c0OmuWZJ4X — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 19, 2025

Leia Também: Mbappé é internado com gastroenterite e desfalca o Real no Mundial