Palmeiras marca dois gols contra o Al Ahly e jogo é interrompido; veja

O Palmeiras balançou as redes duas vezes em um intervalo de apenas dez minutos na partida contra o Al Ahly, nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes, que está sendo disputado nos Estados Unidos. O confronto acontece no MetLife Stadium, em East Rutherford.

A equipe brasileira viveu um susto no primeiro tempo, quando Raphael Veiga quase foi expulso após uma entrada forte. O meio-campista chegou a receber cartão vermelho direto, mas, após análise no VAR, o árbitro Anthony Taylor voltou atrás e aplicou o cartão amarelo, avaliando que o jogador atingiu apenas a chuteira do adversário.

O primeiro gol do jogo saiu no início da segunda etapa, após um cruzamento na área. O defensor Wessam Abou Ali, do Al Ahly, tentou cortar de cabeça, mas acabou marcando contra, surpreendendo o próprio goleiro.

O lance foi revisado pelo VAR por conta da posição do zagueiro Gustavo Gómez, que estava em impedimento, mas não participou da jogada, e o gol foi validado.

Pouco depois, Flaco López recebeu belo passe de Maurício e finalizou com precisão no canto direito, ampliando o placar em um contra-ataque rápido.

Logo após o segundo gol, a partida foi suspensa devido às condições climáticas adversas. O árbitro determinou a interrupção por risco de tempestade, e o estádio foi parcialmente evacuado. O jogo deve ser retomado após a normalização do tempo.

Palmeiras e Al Ahly estão no Grupo A da competição, ao lado de Inter Miami e FC Porto, que ainda se enfrentam nesta quinta-feira para encerrar a segunda rodada da chave.

