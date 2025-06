Palmeiras vence o Al Ahly por 2 a 0 e lidera o Grupo A do Mundial

© Getty Images

Em sua segunda partida no Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras conquistou nesta quinta-feira (19) sua primeira vitória na competição, ao bater o Al Ahly por 2 a 0 no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos. A equipe comandada por Abel Ferreira superou o empate sem gols contra o FC Porto na estreia e agora lidera provisoriamente o Grupo A com quatro pontos.

Antes da vantagem no placar, o Verdão passou por um momento de tensão. Ainda no primeiro tempo, Raphael Veiga protagonizou uma entrada dura sobre um adversário e chegou a receber cartão vermelho direto. Após revisão no monitor do VAR, o árbitro Anthony Taylor decidiu reverter a punição e aplicar apenas o amarelo.

Já na segunda etapa, o Palmeiras resolveu o jogo em apenas dez minutos. Aos 49 minutos, em um lance infeliz, o zagueiro Wessam Abou Ali, do time egípcio, tentou cortar um cruzamento e acabou marcando contra a própria meta. Em seguida, aos 59 minutos, Maurício puxou um contra-ataque rápido e serviu Flaco López, que finalizou com precisão no canto inferior direito, ampliando o placar.

Logo após o segundo gol, a partida foi interrompida por cerca de 45 minutos devido a alerta de tempestade, seguindo protocolo da organização do torneio. Esse tipo de paralisação já havia afetado outros jogos do campeonato nesta semana.

Com o reinício da partida, o Palmeiras administrou bem a vantagem e ainda teve oportunidades para marcar o terceiro. Com o resultado, o time brasileiro soma quatro pontos e está próximo da classificação para a próxima fase. Al Ahly, com duas derrotas, segue na lanterna do grupo. Inter Miami e FC Porto se enfrentam ainda nesta quinta-feira e podem influenciar diretamente na classificação da chave.

Leia Também: Palmeiras marca dois gols contra o Al Ahly e jogo é interrompido; veja