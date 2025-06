'Palmeiras não nos perdoou como o Miami perdoou', diz técnico do Al Ahly

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico José Riveiro, do Al Ahly, lamentou as chances perdidas pela sua equipe na derrota para o Palmeiras, nesta quinta-feira (19), no Mundial de Clubes. O treinador também fez uma comparação sobre a diferença do duelo desta quinta e o da abertura da competição, contra o Inter Miami.

"O Palmeiras defendeu mais baixo do que esperávamos e tivemos muito mais posse de bola. A sensação era que o gol poderia sair a qualquer momento, mesmo não tendo chances aparentes. Mas, no segundo tempo, não começamos bem. Em uma falta a favor, eles tiveram um contra-ataque eficiente, fizeram 2 a 0 e não tivemos mais força. O Palmeiras não nos perdoou como o Miami perdoou", disse José Riveiro.

PALMEIRAS NÃO PERDOA

O Palmeiras venceu o Al Ahly por 2 a 0, nesta quinta-feira (19), em Nova Jersey. Os gols foram marcados por Abou Ali (contra) e Flaco López, ambos no segundo tempo.

O time brasileiro passou por alguns perigos na primeira etapa. Os egípcios tiveram bons ataques e criaram chances claras de marcar, mas, assim como no jogo contra o Inter Miami, não conseguiram balançar a rede adversária -aquele jogo terminou 0 a 0.

O resultado fez o Palmeiras assumir a liderança do grupo, com quatro pontos. O Al Ahly segue com um, na última posição.

Leia Também: Messi marca em estreia no Mundial de Clubes contra o FC Porto; veja

Leia Também: Palmeiras vence o Al Ahly por 2 a 0 e lidera o Grupo A do Mundial

Leia Também: Palmeiras marca dois gols contra o Al Ahly e jogo é interrompido; veja