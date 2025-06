Messi marca em estreia no Mundial de Clubes contra o FC Porto; veja

© Noticias ao minuto

Lionel Messi abriu sua participação no Mundial de Clubes nesta quinta-feira (19), durante a partida entre Inter Miami e FC Porto, válida pela segunda rodada do Grupo A.

O craque argentino foi premiado com um pênalti, que cobrou com precisão, colocando a bola no ângulo esquerdo do goleiro Cláudio Ramos, sem chances de defesa. Foi o primeiro gol de Messi na competição, assegurando sua contribuição decisiva na partida.

Confira o vídeo:

