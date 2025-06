Mbappé recebe alta e volta ao Real Madrid após gastroenterite aguda

© Lusa

O atacante francês Kylian Mbappé recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (19) e já retornou à concentração do Real Madrid no Mundial de Clubes, informou o clube em comunicado oficial. O jogador estava internado devido a um quadro de gastroenterite aguda.

"Nosso jogador Kylian Mbappé recebeu alta hospitalar nesta tarde e retornou ao centro de treinamentos do Real Madrid. Ele seguirá em tratamento médico específico e voltará gradualmente às atividades com o grupo", comunicou o clube espanhol.

Mbappé foi hospitalizado após apresentar sintomas de febre e mal-estar, o que já havia o tirado da partida contra o Al Hilal, realizada na quarta-feira, que terminou empatada por 1 a 1. Ele também não participou do treino de terça-feira e foi desfalque na estreia do Real Madrid no torneio, que acontece em Miami, nos Estados Unidos.

A presença do francês na próxima partida do time merengue, contra o Pachuca (México), marcada para domingo, ainda é incerta. Segundo o técnico Xabi Alonso, a equipe vai monitorar a recuperação de Mbappé antes de qualquer decisão.

