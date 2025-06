FC Porto perde para Inter Miami e se complica no Mundial de Clubes

© Getty

O FC Porto se distanciou da classificação para a próxima fase do Mundial de Clubes da FIFA após perder por 2 a 1 para o Inter Miami, nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo A. A equipe portuguesa, que havia empatado com o Palmeiras na estreia, chegou a abrir o placar, mas cedeu a virada com gols de Segovia e Lionel Messi.

No estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, o técnico Martín Anselmi manteve a escalação da estreia, enquanto Javier Mascherano fez duas alterações no time norte-americano. O Porto começou em desvantagem territorial, mas abriu o placar aos 8 minutos. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti de Allen sobre Fábio Vieira. Samu converteu a cobrança, mesmo com o goleiro Ustari tocando na bola.

Apesar do gol, os portugueses dominaram por pouco tempo. O Inter Miami cresceu na partida, principalmente com Messi e Suárez. Aos 20 minutos, Cláudio Ramos impediu o empate ao defender finalização do uruguaio. O goleiro portista ainda brilhou em outros lances, substituindo com destaque o titular Diogo Costa.

Antes do intervalo, o FC Porto quase ampliou em lances de Rodrigo Mora e Alan Varela, mas a defesa norte-americana e a trave impediram o segundo gol.

O Inter Miami voltou melhor no segundo tempo e empatou aos 47, com Segovia finalizando cruzamento de Weigandt. Sete minutos depois, Messi sofreu falta na entrada da área e, em cobrança magistral, virou o jogo com um golaço de falta.

O FC Porto sentiu o golpe e teve dificuldade para reagir. Gonçalo Borges tentou movimentar o ataque pelo lado direito, e Samu teve uma das poucas chances no fim da partida, cabeceando para fora após cruzamento de Mora.

Com o resultado, o FC Porto permanece com apenas um ponto e está em terceiro no grupo. O Palmeiras e o Inter Miami dividem a liderança com quatro pontos, enquanto o Al Ahly também soma um ponto, mas com saldo inferior. Para seguir com chances de classificação, o Porto precisa vencer os egípcios na última rodada e torcer por uma combinação de resultados entre Inter Miami e Palmeiras.





