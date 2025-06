Messi aborda rivalidade com Cristiano Ronaldo: "Não somos amigos, mas..."

© Getty Images

Lionel Messi afirmou na última quinta-feira que tem “respeito” e “admiração” por Cristiano Ronaldo, seu antigo rival em clássicos históricos entre Barcelona e Real Madrid. Após brilhar na vitória do Inter Miami sobre o FC Porto por 2 a 1, pela 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, realizado nos Estados Unidos, o craque argentino foi questionado sobre sua relação com o astro português.

“É algo normal... A competição dentro de campo sempre foi intensa. Cada um queria ser o melhor para sua equipe naquele momento. Mas, fora de campo, sempre fomos duas pessoas normais. Não somos amigos, é claro, porque nunca convivemos ou passamos tempo juntos”, disse Messi aos jornalistas, ao sair do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

“Mas sempre existiu muito respeito entre nós. Tenho grande admiração pela carreira que ele construiu e ainda continua construindo. É incrível que ele siga atuando em alto nível. Não tem nada de estranho nisso. É simplesmente como tem que ser”, completou o camisa 10 do Inter Miami.

Respeito mútuo entre dois gigantes

A histórica disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo pelo título de melhor jogador do mundo marcou uma geração no futebol. Apesar da intensa rivalidade, os dois sempre demonstraram respeito mútuo. Em entrevista ao canal espanhol LaSexta, em fevereiro deste ano, Cristiano revelou inclusive que chegou a ser “intérprete” de Messi em premiações da FIFA, quando o argentino ainda não compreendia bem o inglês.

“Nunca tivemos uma má relação. Na verdade, convivemos por 15 anos nos bastidores de premiações. Sempre nos demos bem. Lembro que, de vez em quando, eu traduzia para o Messi o que diziam em inglês. A apresentadora fazia uma pergunta e eu ajudava. Ele defendia o clube dele (Barcelona), eu o meu (Real Madrid), e o mesmo valia pelas nossas seleções”, relembrou CR7.

Sonho de jogarem juntos ficou para trás

Muito se especulou sobre a possibilidade de Messi e Cristiano jogarem juntos no Mundial de Clubes, mas o craque português recusou diversos convites — inclusive rumores apontavam para um possível interesse do Inter Miami — e optou por seguir sua carreira no Al Nassr, da Arábia Saudita. A renovação de contrato com o clube, no entanto, ainda não foi anunciada oficialmente.

Ao longo da carreira, os dois craques se enfrentaram 36 vezes em jogos oficiais. Messi levou a melhor, com 16 vitórias, contra 11 de Cristiano Ronaldo, além de 9 empates.

O último confronto entre eles aconteceu em 19 de janeiro de 2023, na Arábia Saudita, quando o PSG enfrentou uma seleção dos melhores jogadores do campeonato local. Na ocasião, Cristiano marcou dois gols, Messi fez um, e o PSG venceu o amistoso — pouco antes da estreia oficial do português pelo Al Nassr, após sua saída conturbada do Manchester United.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi protagonizaram 'última dança' em janeiro de 2023. © Getty Images

