Visita a Donald Trump causa mal-estar na Juventus: "Não tive escolha..."

A primeira grande polêmica do Mundial de Clubes envolve… Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Na quarta-feira, antes mesmo da estreia goleadora da Juventus contra o Al Ain (5 a 0), uma delegação do clube italiano foi até Washington D.C. em uma ação organizada pela FIFA. O que deveria ser apenas um momento institucional rapidamente ganhou conotações políticas, deixando os jogadores visivelmente desconfortáveis.

Na Sala Oval da Casa Branca, Trump recebeu o técnico da Juventus, Igor Tudor, e vários jogadores da equipe, entre eles os norte-americanos Timothy Weah e Weston McKennie.

De forma inesperada, o presidente dos EUA assumiu o protagonismo do encontro e iniciou uma espécie de coletiva de imprensa, abordando diversos temas, incluindo o conflito entre Israel e Irã, que vem se intensificando nos últimos dias.

"Foi uma surpresa total pra mim, sinceramente. Disseram que a gente tinha que ir e eu não tive escolha. Foi meio estranho. Quando ele [Donald Trump] começou a falar de política, do Irã e tudo mais… Eu só quero jogar futebol, cara", contou Timothy Weah, segundo o jornal The Athletic, que divulgou mais detalhes dessa visita polêmica da Juventus à Casa Branca.

Juventus player Tim Weah on being at the White House:



"They told us that we have to go and I had no choice but to do it”



“When he [Trump] started talking about the politics with Iran and everything, it was kind of like, I just want to play football man.” pic.twitter.com/hi44GnayCj