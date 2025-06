'O caubói venceu', diz John Textor ao festejar triunfo sobre rival com cerveja e risos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes foi muito celebrada por John Textor.

Dono da SAF do clube alvinegro, o norte-americano festejou o triunfo por 1 a 0 bebendo cervejas na área vip de um bar em Venice Beach, em Los Angeles, acompanhado de amigos, familiares e de uma réplica da taça da Copa Libertadores, vencida pelo time no ano passado.

"Uh, papai chegou! Uh, papai chegou", gritavam torcedores do clube carioca, enquanto interagiam e tiravam fotos com o americano, que respondia: "Obrigado".

Para John Textor, a celebração não foi apenas pelo grande passo rumo às oitavas de final. Ele se divertiu por ver derrotado o PSG, presidido pelo qatariano Nasser Al-Khelaïfi.

O norte-americano, que também controla o Lyon, da França, tem um histórico de conflitos com Al-Khelaïfi. Em julho de 2024, os dois tiveram ríspida discussão durante uma reunião sobre os direitos televisivos do Campeonato Francês.

Na ocasião, o dirigente do PSG mandou John Textor calar a boca. "Você é um caubói que veio não sei de onde e vem falar conosco", resmungou Al-Khelaïfi.

O perfil do Botafogo no X (antigo Twitter) também aproveitou a vitória do clube brasileiro para provocar o rival com uma publicação irônica, escrita em inglês. "O sonho americano! Parece que o caubói venceu."

A publicação tinha um imagem de Textor vestido roupas de caubói na frente do letreiro de Hollywood.