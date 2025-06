Técnico do Chelsea elogia Flamengo e diz que fez testes para a próxima temporada

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enzo Maresca, técnico do Chelsea, elogiou a equipe do Flamengo e disse que estava fazendo testes para a próxima temporada, na derrota por 3 a 1 no Mundial.

O treinador assumiu que o rival brasileiro mereceu a vitória na partida. O Chelsea abriu o placar com 13 minutos de jogo, mas levou a virada com gols aos 17, 20 e 38 minutos da segunda etapa.

Maresca elogiou a organização do Flamengo e exaltou os atletas da equipe. O técnico citou ainda Filipe Luís, pelo fato de ter tido passagens como jogador pelo futebol europeu.

O Chelsea volta a campo pelo Mundial na próxima terça-feira, às 22h (de Brasília), contra o Espérance (TUN), enquanto o Fla terá como adversário o Los Angeles FC na mesma data e horário.