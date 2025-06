CBF anuncia candidatura do Brasil para receber Copa do Mundo de Clubes em 2029

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta sexta-feira (20) a candidatura do Brasil para receber a Copa do Mundo de Clubes em 2029.

Em nota, a entidade afirmou que o país demonstrou interesse em receber a competição durante encontro de seu presidente, Samir Xaud, com o presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, nos Estados Unidos.

"Tudo começou com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da Fifa", disse Xaud, que está nos Estados Unidos acompanhando a edição 2025 da Copa do Mundo de Clubes. "Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a próxima Copa do Mundo."

De acordo com o presidente da CBF, a ideia foi bem recebida.

"O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço", concluiu.

A Copa do Mundo de Clubes é a nova competição de futebol da Fifa, uma versão expandida e quadrienal do velho Mundial de Clubes. A competição está em sua primeira edição, nos Estados Unidos, com a participação de 32 equipes.