Vitória do Espérance assegura classificação do Flamengo em primeiro lugar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo vai apenas cumprir tabela na última rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Os resultados de sexta-feira (20) garantiram ao clube rubro-negro a primeira colocação da chave, independentemente dos resultados na próxima terça (24).

Após a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Chelsea, o Espérance, da Tunísia, fez 1 a 0 no Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Dessa maneira, o Flamengo ficou em primeiro, com seis pontos, seguido por Chelsea (3), Espérance (3) e Los Angeles (0).

Chelsea e Espérance vão se enfrentar na rodada derradeira. Somente um deles poderá alcançar a pontuação do Flamengo, mas, como o confronto direto é o primeiro critério de desempate, não há mais a possibilidade de o time brasileiro perder o primeiro lugar.

O Los Angeles FC x Flamengo, na terça, em Orlando, será basicamente um amistoso. E o Espérance x Chelsea, também na terça, na Filadélfia, valerá a segunda colocação e a última vaga do Grupo D nas oitavas de final. O Chelsea, com melhor saldo de gols, jogará pelo empate.

Garantido no mata-mata, o Flamengo agora aguarda a definição do Grupo C para conhecer seu adversário na próxima fase. O rival será o segundo colocado da chave que conta com Bayern, Benfica, Boca Juniors e o eliminado Auckland City.