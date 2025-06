Bayern passa sufoco mas vence Boca Juniors e avança às oitavas do Mundial

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bayern venceu um jogo difícil contra o Boca Juniors, na noite de sexta-feira (20), em Miami Gardens, por 2 a 1. Definido com um gol na reta final do duelo, o resultado no Hard Rock Stadium foi o primeiro triunfo de um europeu sobre um sul-americano na Copa do Mundo de Clubes, cheia de placares surpreendentes.

A competição, realizada nos Estados Unidos, havia registrado cinco confrontos do tipo. Foram duas vitórias de representantes da América do Sul (Paris Saint-Germain 0 x 1 Botafogo e Flamengo 3 x 1 Chelsea) e três empates (Palmeiras 0 x 0 Porto, Boca Juniors 2 x 2 Benfica e Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund).

No embate entre Bayern e Boca, porém, sobressaiu a qualidade técnica da formação alemã, apesar da brava resistência da equipe argentina. Harry Kane abriu o placar para o time europeu, aos 18 minutos do primeiro tempo, mas Merentiel marcou um belo gol para empatar o marcador, aos 21 da etapa final.

O placar permaneceu igualado até os 39 minutos, quando a formação portenha teve sua área invadida. A bola ficou em disputa, e Kane teve inteligência e precisão no passe para Michael Olise, também preciso na finalização de pé esquerdo, que classificou antecipadamente o Bayern às oitavas de final.