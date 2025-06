Mbappé fica fora de treino e desfalca o Real de novo no Mundial, diz jornal

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Doente, o atacante Kylian Mbappé não foi a mais um treino do Real e será baixa mais uma vez no Mundial, desta vez no jogo de amanhã contra o Pachuca, enquanto se recupera de gastroenterite aguda. A informação é do jornal francês L'Équipe

Mbappé não está participando do treinamento da equipe nesta tarde, véspera do duelo válido pela segunda rodada. O resto do elenco está encerrando a preparação para a partida enquanto o camisa 9 permaneceu no hotel, de acordo com o tradicional jornal da França.

O desfalque do centroavante francês já era esperado. Ele já havia sido poupado da estreia, no empate com o Al-Hilal, por apresentar febre e nesta semana foi hospitalizado para acelerar o tratamento. Embora tenha recebido alta, o jogador segue em recuperação.

Sua participação na fase de grupos ainda é uma dúvida. A gastroenterite costuma durar de três a cinco dias, mas depende de caso a caso. Alguns sintomas podem permanecer por até duas semanas. Não há remédios para curar a inflamação, apenas para amenizar os sintomas, mas o comum é que o quadro regrida sozinho.

Depois do jogo de amanhã, o Real encerra a fase de grupos na próxima quinta, dia 26, contra o Salzburg. A partida deste domingo será disputada no Bank of America Stadium, em Charlotte, às 16h (de Brasília), enquanto seu terceiro compromisso na chave H será no Lincoln Financial Field, às 22h.