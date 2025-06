Flu sofre contra Ulsan, mas vira com 'reservas' e fica perto das oitavas

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense sofreu, mas buscou a virada com o brilho das mexidas de Renato Gaúcho e bateu o Ulsan por 4 a 2, neste sábado (21), em Nova Jersey.

Arias colocou o Flu na frente com golaço de falta. O Ulsan reagiu no final do primeiro tempo e buscou a virada com Lee Jin-Hyun e Um.

Dois reservas e um zagueiro salvaram no fim. Keno e Nonato saíram do banco e fizeram um gol cada. Freytes foi o nome do terceiro tento.

O Fluminense virou líder e chega em vantagem para a "final" com o Mamelodi Sundowns. O time carioca chegou aos quatro pontos e aparece um acima dos sul-africanos. Basta um empate com o rival na última rodada para que o Flu avance sem depender do outro jogo do grupo. O Ulsan, zerado, já está eliminado.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília). O Fluminense encara o Mamelodi Sundowns, em Miami. O Ulsan terá o Borussia Dortmund pela frente, em Cincinnati.

Como ficou o grupo?

Fluminense - 4 pontos (+2 de saldo)Borussia Dortmund - 4 pontos (+1 de saldo)Mamelodi Sundowns - 3 pontosUlsan - 0 pontosComo foi o jogo

O Fluminense dominou o primeiro tempo, mas foi para o intervalo perdendo. A equipe carioca pressionou desde o primeiro minuto de bola rolando em Nova Jersey. Mesmo variando as jogadas, o gol que abriu o placar saiu do talento de Arias, que marcou um golaço em cobrança de falta. Tudo corria bem até um erro de passe no ataque e que não foi perdoado pelo Ulsan -Lee Jin-Hyun deixou tudo igual. Os sul-coreanos se animaram e buscaram a virada ainda nos acréscimos.

O Fluminense foi salvo pelas mexidas de Renato Gaúcho e por gols no fim. O Ulsan voltou até levando perigo, mas a equipe brasileira melhorou depois dos 10 primeiros minutos da etapa final. Renato mexeu no time, e colocou Keno e Nonato. O resultado foi imediato: jogada do atacante e gol do meia seis minutos após as entradas. O empate deixou o jogo travado e muito truncado. A equipe sul-coreana reclamou de um possível pênalti de Fábio em Um no melhor lance depois do Flu igualar o placar. Quando tudo parecia definido, Freytes, em uma jogada de bate e rebate na área, definiu a virada. Ainda deu tempo para Keno fechar a conta.

Lances importantes e gols

Duas vezes Jo! Ganso recebeu cobrança de escanteio já dentro da área, dominou e mandou no canto direito alto, mas Jo voou e espalmou. A bola voltou para o camisa 10 depois de rebatida da defesa, e ele soltou o pé. O goleiro fez a defesa de mão trocada, dessa vez do lado esquerdo.

Isolou. Serna recebeu pelo lado esquerdo da área, cortou para o meio e deixou Kim para trás. O atacante tentou chute colocado com o pé direito, mas mandou muito alto.

Arias faz golaço de falta: 1 a 0. O Fluminense teve falta para cobrar próxima à meia-lua. Arias foi para a bola e bateu no canto de Jo. O goleiro foi para ela, não alcançou e viu ela morrer no ângulo esquerdo.

Defesaça! Fuentes ficou com a bola pela esquerda da área e bateu cruzado. Jo voou no canto direito e defendeu com a ponta dos dedos.

Ulsan empata em contra-ataque: 1 a 1. O Ulsan arrancou em contra-ataque após erro de passe no ataque do Fluminense. Um foi acionado pela direita, levou para o fundo e cruzou rasteiro. A bola cruzou a área e sobrou para Lee Jin-Hyun, mesmo sem muito ângulo, mandar para o gol.

Quase, Arias. O colombiano recebeu de Martinelli na entrada da área, girou para a perna esquerda e bateu mesmo assim. Ela passou muito perto do ângulo direito de Jo.

Um faz o segundo e vira o jogo: 2 a 1. Lee Jin-Hyun ficou com sobra pela esquerda, olhou para a área e cruzou baixo. Um se abaixou e, de peixinho, mandou no contrapé de Fábio, que não alcançou.

Quase o terceiro! Um recebeu nas costas da defesa do Flu logo no começo do segundo tempo. O sul-coreano freou, deixou Freytes passar seco e finalizou de esquerda. A bola passou rente à trave.

Nonato sai do banco para empatar: 2 a 2. Keno fez jogada pela esquerda e cruzou na área. Trojak afastou mal, e a bola ficou para Nonato. O meia, que havia acabado de entrar, mandou de direita, no cantinho esquerdo de Jo, que nada pôde fazer.

Pênalti? Um foi lançado em velocidade, deixou Freytes para trás e dividiu com Fábio dentro da área. O sul-coreano ficou no chão, sentiu o ombro e precisou ser substituído. O árbitro nada marcou e também não foi chamado pelo VAR.

Freytes recoloca o Flu na frente: 3 a 2. Após bola alçada na área, Jo saiu mal do gol e cortou nos pés de Cano. O atacante bateu mascado para o meio, e Freytes apareceu para completar para as redes.

Keno fecha a conta: 4 a 2. Arias foi lançado pela direita, girou e alçou a bola na área. Keno subiu e mandou para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 4 x 2 Ulsan

Data e horário: 21 de junho de 2025, às 19h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Mundial de Clubes

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

Gols: Arias (26'/1°T), Lee Jin-Hyun (36'/1°T), Um (47'/1°T), Nonato (20'/2°T), Freytes (37'/2°T), Keno (47'/2°T)

Cartões amarelos: Keno (FLU)

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato) e Ganso (Everaldo); Arias, Serna (Keno) e Cano (Bernal). Técnico: Renato Gaúcho

Ulsan: Jo; Kang (Choi), Kim, Lee Jae-Ik (Jung) e Trojak; Bojanic (Lee Chung-Young), Ko (Heo) e Lee Jin-Hyun; Ludwigson, Um (Lacava) e Erick Farias. Técnico: Pan-Gon