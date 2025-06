River e Monterrey empatam em jogo com 40 faltas, dez cartões e nenhum gol

© Getty Images

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - River Plate e Monterrey fizeram um jogo com cara de Libertadores dentro do Mundial, empataram por 0 a 0 no Rose Bowl após 40 faltas, dez cartões (nove amarelos e um vermelho) e pouquíssima inspiração na partida deste sábado (21). O placar embolou o Grupo E antes da rodada final.

Com o resultado, os argentinos continuaram líderes da chave, mas agora apenas pelo saldo de gols em relação à Inter de Milão. Os mexicanos aparecem na sequência, enquanto o Urawa Reds está zerado com duas derrotas.

A última e decisiva rodada do grupo será disputada a partir das 16h de quarta-feira. O River encara a Inter de Milão, enquanto o Monterrey mede forças com o já eliminado Urawa Reds.

Como foi o jogo

O 1º tempo teve pouco futebol e muito suor em um clima de Libertadores. O Monterrey até ensaiou comandar a primeira metade do embate, que passou a ser travado e recheado de faltas marcadas por parte do esloveno Slavko Vincic. Os argentinos só conseguiram responder nos acréscimos, mas Galoppo e Martínez Quarta não capricharam na pontaria.

Na etapa final, o River mostrou ligeira melhora, mas Mastantuono e Borja pararam em Andrada, ex-Boca, antes de as faltas voltarem a ganhar força. Resultado? Mais cartões amarelos e até expulsão de Castaño, da equipe argentina, já nos acréscimos.

Gols e destaques

A bola é minha. Os mexicanos iniciaram a partida apostando na troca de passes — inclusive dentro da própria área -para envolver o adversário e conseguir alcançar a meta de Armani. Foi desta maneira que Canales forçou defesa do goleiro em chute de fora da área e que, no lance seguinte, Arteaga errou o alvo.

É Libertadores? Times abrem caixa de ferramentas. O duelo passou a ganhar certa violência e contornos de Libertadores a partir dos 15 minutos, e o árbitro esloveno Slavko Vincic teve trabalho para conter os ânimos. Enzo Pérez iniciou o festival de faltas duras e tomou amarelo por parte do River, enquanto Rodríguez "reagiu" com uma solada na barriga de Montiel e também recebeu cartão. Castaño foi outro advertido após frear um contra-ataque do Monterrey.

Sergio Ramos salva, e dupla perde. Em um dos raros momentos de perigo até o intervalo, o River espetou com Acuña pela esquerda, mas parou em um Sergio Ramos atento. Logo depois, o ex-São Paulo Galoppo teve chute desviado dentro da área, e o escanteio acabou com nova chance perdida, desta vez por Martínez Quarta.

Andrada soca o ar. O goleiro do Monterrey protagonizou uma bobeada quase fatal no início do 2º tempo: após cruzamento da ponta esquerda, ele "caçou borboleta" e viu a bola parar em Galoppo. A sorte do camisa 1 da equipe mexicana é que o desvio do meia foi fraco, e Arteaga, já em cima da linha, conseguiu salvar.

Ex-Boca, Andrada frustra River. O time de Marcelo Gallardo voltou a atacar o rival aos 22 minutos, quando um contra-ataque puxado por Colidio caiu nos pés de Mastantuono: habilidoso, o ponta — principal válvula de escape da equipe argentina — ameaçou ir para o fundo, mas cortou para o meio e obrigou Andrada a fazer linda defesa. Borja, que havia acabado de substituir Meza, também parou no goleiro pouco depois.

Expulsão define resultado. O jogo acabou com expulsão de Castaño, que acertou Deossa em um esboço de contra-ataque mexicano. Ao menos outras três faltas completaram a partida até o apito final.

Como está o Grupo E

1 - River Plate: 4 pontos (saldo +2)

2 - Inter de Milão: 4 pontos (saldo +1)

3 - Monterrey: 2 pontos (saldo 0)

4 - Urawa Reds: 0 ponto (saldo -3)

FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE 0x0 MONTERREY

Data e horário: 21 de junho, às 22h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Grupo E do Mundial

Local: Rose Bowl, em Los Angeles (EUA)

Árbitro: Slavko Vincic (SVN)

Assistentes: Tomaz Klancnik (SVN) e Andraz Kovacic (SVN)

VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP)

Cartões amarelos: Enzo Pérez, Castaño, Galoppo, Meza (RIV); Rodríguez, Medina, Alvarado, Aguirre, Mambríz (MON)

Cartões vermelhos: Castaño (RIV)

Gols: não houve

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz e Acuña; Enzo Pérez, Castaño, Galoppo (Nacho Fernández) e Meza (Borja); Mastantuono e Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo

MONTERREY: Andrada; Aguirre, Medina, Sergio Ramos e Arteaga; Rodríguez, Deossa, Canales (Alvarado), Corona (Ambríz) e Ocampos (De La Rosa); Berterame (Rojas). Técnico: Domènec Torrent