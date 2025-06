Brasil amassa Europa e fecha 2ª rodada invencível no Mundial; veja números

© Getty Images

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil vem amassando, em campo e nos números, o futebol europeu até aqui no Mundial de Clubes. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense ainda não perderam no torneio e são líderes de seus grupos, deixando para trás adversários como Porto, PSG, Chelsea e Borussia Dortmund.

Show brasileiro, oscilação europeia

O Brasil soma seis vitórias e dois empates na competição, totalizando aproveitamento de mais de 83%. Flamengo e Botafogo venceram seus dois compromissos cada, enquanto Palmeiras e Fluminense superaram Al Ahly e Ulsan e ficaram em igualdade no placar contra Porto e Borussia Dortmund, respectivamente.

Todos os quatro representantes do país sul-americano lideram suas chaves. O Flamengo, aliás, já está garantido nas oitavas de final - e com a 1ª colocação no bolso antes mesmo da rodada final da fase de grupos.

Já os clubes da Europa vêm mostrando resultados irregulares e reúnem 63,3% de aproveitamento (64,8% quando comparados somente a times de outros continentes). Equipes poderosas como PSG e Chelsea, por exemplo, já foram derrotadas, e o Real Madrid empatou em sua estreia. O Bayern de Munique, por outro lado, venceu seus compromissos.

O desempenho sul-americano seria ainda melhor se os argentinos, principalmente o Boca Juniors, colaborassem. O hexacampeão da Libertadores ainda não venceu em duas rodadas, enquanto o rival River, mesmo líder do Grupo E, desperdiçou a chance de carimbar sua vaga ao empatar sem gols contra o Monterrey.

A 2ª rodada será encerrada neste domingo (22) com quatro europeus participantes em ação: Juventus, Manchester City, Salzburg e Real Madrid entram em campo em duelos contra adversários africanos, norte-americanos e asiáticos.

Os números dos brasileiros (4 times)

- 8 jogos (6 vitórias, 2 empates)

- 83,3% de aproveitamento

- 4 líderes (Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense)

Os números dos europeus (12 times)

- 20 jogos (11 vitórias, 5 empates e 4 derrotas)

- 63,3% de aproveitamento (64,8% contra não-europeus)

- 3 líderes (Bayern de Munique, Juventus e Salzburg)