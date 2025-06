Substituto de Mbappé é cria do Real e foi titular pela 1ª vez no Mundial

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O "camisa 9" do Real Madrid na Copa do Mundo de clubes não tem nem dez jogos disputados pelo time principal, mas precisou assumir a função de substituir Kylian Mbappé enquanto o astro se recupera de doença inflamatória.

Gonzalo García tem 21 anos e é cria de "La Fábrica", a base do Real Madrid. O jogador da safra de 2004 entrou nas categorias de formação do clube aos dez anos, foi subindo nas categorias e ainda divide seu tempo entre jogos do Real Castilla, a equipe B, e o time de cima.

Ele fez sua primeira partida como titular da equipe principal justamente na estreia do Mundial. Até então, ele só havia disputado quatro jogos nesta temporada e dois na anterior, tendo marcado um gol e dado uma assistência, mas sempre entrando na reta final das partidas.

Gonzalo foi o escolhido pelo recém-chegado técnico Xabi Alonso para completar o tridente ofensivo junto de Vini Jr e Rodrygo. O jovem atacante teve altos e baixos durante o confronto, só que foi decisivo ao fazer o gol do Real no empate por 1 a 1 com o Al-Hilal.

O atacante virou "artilheiro" somente há duas temporadas e sob o comando do ex-jogador Arbeloa, de acordo com o jornal espanhol Marca. Antes, ele jogava na ala direita e não se sobressaía na base, mas passou a jogar como centroavante quando o ex-lateral assumiu o comando da equipe sub-19 e deslanchou. No ano passado, foram 24 gols marcados em 36 jogos pelo Castilla.

Gonzalo vem aproveitando a chance enquanto Endrick se recupera de lesão e pode começar jogando de novo hoje contra o Pachuca. O ex-Palmeiras é o reserva imediato de Mbappé, mas machucou o tendão da perna direita nas vésperas e ameaçou até perder o torneio. O brasileiro foi relacionado e segue em tratamento, só que ainda não voltou a ficar à disposição.

O Real encara o time mexicano às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, pelo segundo compromisso do Grupo H. O gigante espanhol está em terceiro na chave e busca não se complicar após o tropeço na estreia. Mbappé, ainda tratando gastroenterite aguda, é baixa confirmada.