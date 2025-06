Infantino, sobre criação do Mundial: 'Sabíamos o melhor país, não o clube'

© Jean Bizimana/Reuters

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente da Fifa, Gianni Infantino falou durante um evento em Manhattan sobre os bastidores da criação da inédita Copa do Mundo de Clubes. Ele também fez uma avaliação dos primeiros jogos e rebateu críticas à realização do torneio.

"Já era hora de alguém inventar uma Copa do Mundo para clubes. Há 100 anos, sabemos qual é o melhor país do mundo, mas, até hoje, não sabemos realmente qual é o melhor time do mundo. Então, pensamos que talvez não fosse uma ideia ruim criar uma Copa do Mundo para as equipes decidirem", disse Infantino, segundo o The Athletic.

O que aconteceu

Infantino não mencionou diretamente o Brasil, mas fez alusão ao citar o "melhor país do mundo". Desde a primeira edição da Copa, em 1930, a seleção brasileira é a mais vitoriosa, sendo a única pentacampeã -mesmo com o último título sendo em 2002.

O presidente da Fifa ainda disse que o Mundial inédito é especial e atenuou as críticas. O torneio está sendo alvo de reclamações sobre estar sendo realizado após o fim da temporada europeia, ter estádios esvaziados em alguns jogos e pelas altas cifras envolvidas na premiação, que podem acarretar desequilíbrio nos campeonatos locais quando os participantes retornarem.

"Talvez alguns critiquem um pouco, mas é algo novo. É algo especial. É uma Copa do Mundo de verdade, com os melhores times e os melhores jogadores", continuou Infantino, segundo o The Athletic.

O mandachuva da entidade acrescentou que os jogadores estão adorando o torneio e pode impulsionar o futebol nos EUA. O Mundial está sendo realizado como uma espécie de teste para a Copa do Mundo do ano que vem, que será realizada no país em conjunto com Canadá e México. As declarações de Infantino foram dada em evento no dia em que os EUA bombardearam o Irã, causando tensão sobre como isso pode impactar o torneio e a Copa de 2026.

"Bem, acho que os jogadores que jogam estão adorando. Harry Kane deu uma entrevista dizendo: 'É uma competição fantástica. É linda'. Eles [jogadores] adoram. Os que não estão aqui, é claro, adorariam estar", ressalta Infantino, presidente da Fifa.

"O Mundial de Clubes, e com a Copa do Mundo do ano que vem, mostra aos jovens americanos que, na verdade, se você é bom e talentoso, não precisa ir para outro esporte porque, pelo futebol, há um caminho para a glória e para o dinheiro também. Você pode se tornar famoso. Você pode ficar rico se seguir o caminho do futebol, que hoje os jovens americanos não veem. Porque eles veem, é claro, a NFL, a NBA, o beisebol ou o hóquei no gelo, mas nós mostraremos a eles aqui, em seu país, o poder do futebol', finaliza.