Real joga com um a menos por 94 min, mas espanta zebra e despacha Pachuca

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid tinha tudo para viver um drama após ter um jogador expulso, mas envolveu o Pachuca, venceu o jogo em Charlotte por 3 a 1 e se vê mais perto das oitavas de final do Mundial.

Asencio foi expulso aos seis minutos de jogo. O zagueiro cometeu falta quando Rondón sairia cara a cara com Courtois. Foram 94 minutos com um a menos em campo, somando o período de acréscimos.

O Real não se abateu e venceu com gols coletivos. Bellingham, Güler e Valverde decretaram a vitória em jogadas trabalhadas. Montiel descontou.

O final do jogo teve uma denúncia de racismo. Rüdiger e Cabral se desentenderam na área de ataque do Real, e o jogador do Monterrey deu um tapa no atleta do Real. Depois, Rüdiger se dirigiu ao árbitro Ramon Abatti Abel, que logo cruzou os braços - gesto definido pela Fifa para sinalizar denúncia de racismo.

John Kennedy deu muito trabalho. O atacante, que está emprestado pelo Fluminense ao Pachuca, entrou na etapa final e deu, pelo menos, três chutes muito perigosos.

Real Madrid e Pachuca voltaram a se encontrar em menos de um ano. Em dezembro de 2024, os times se enfrentaram pela final do Intercontinental, que terminou com vitória merengue por 3 a 0.

O Real Madrid foi aos quatro pontos e é o líder provisório do Grupo H - Al-Hilal e Red Bull Salzburg se enfrentam às 19h. O Pachuca, zerado, é o último e já está eliminado.

O cenário poderia ser dramático. Caso perdesse, o Real Madrid chegaria na última rodada pressionado por uma vitória contra o Salzburg para avançar. Outro resultado não bastaria.

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, às 22h (de Brasília). O Real encara o Red Bull Salzburg, na Filadélfia, enquanto o Pachuca pega o Al-Hilal, em Nashville.

COMO FICOU O GRUPO

Real Madrid - 4 pontos

Red Bull Salzburg - 3 pontos*

Al-Hilal - 1 ponto*

Pachuca - 0 pontos

*equipes com um jogo a menos

COMO FOI O JOGO

O Real ensaiou drama, mas terminou o primeiro tempo ganhando. A equipe espanhola começou o jogo levando sufoco do Pachuca e viu o cenário piorar: Asencio foi expulso por falta em Rondón. Xabi Alonso fez ajustes no times sem fazer substituições e recuou Tchouaméni para a zaga. Courtois fez defesas importantes e, quando chegaram no ataque, os Merengues não perdoaram - Bellingham e Güler foram letais e abriram 2 a 0.

John Kennedy deu ânimo para o Pachuca, mas o filme foi o mesmo. A equipe mexicana voltou mais perigosa no ataque com o brasileiro e deu trabalho para Courtois. Mas bastou uma arrancada do Real para que Valverde fizesse o terceiro e definisse o placar em Charlotte. Ainda que aparentasse estar entregue, o Pachuca contou com a sorte de um desvio em um dos poucos chutes depois do abafa inicial e descontou.

REAL MADRID

Courtois; Alexander-Arnold (Rüdiger), Asencio, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham (Ceballos); Arda Güler (Modric), Vini Jr (Victor Muñoz) e Gonzalo García (Brahim Díaz). T.: Xabi Alonso

PACHUCA

Carlos Moreno; Luis Rodríguez (López), Eduardo Bauermann, Pereira e González; Montiel, Bautista (Jonh Kennedy) e Palavecino (Guzmán); Kenedy (Carlos Sánchez), Domínguez (Cabral) e Rondón. T.: Jaime Lozano

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (BRA) e Rafael da Silva Alves (BRA)

Gols: Bellingham (34'/1°T), Arda Güler (42'/1°T), Valverde (24'/2°T), Montiel (34'/2°T)

Cartões amarelos: Palavecino (PAC)

Cartão vermelho: Asencio (REA)