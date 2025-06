Manchester City 'atropela' Al Ain e acompanha Juventus para as oitavas

© Getty Images

O Manchester City venceu, na madrugada deste domingo para segunda-feira, o Al Ain por 6 a 0, pela segunda rodada do grupo G do Campeonato Mundial de Clubes, que está sendo disputado nos Estados Unidos.

A equipe comandada por Pep Guardiola não deu chances para surpresas ou dúvidas quanto ao resultado final, dominando o jogo do início ao fim e marcando três gols em cada tempo.

Os gols foram marcados por cinco jogadores diferentes, com destaque para Ilkay Gundogan, que balançou a rede duas vezes. Claudio Echeverri, Erling Haaland, Oscar Bobb e Rayan Cherki completaram o placar com um gol cada.

Outro destaque da partida foi o impressionante número de finalizações da equipe da Premier League: foram 21 chutes ao todo, sendo 11 em direção ao gol. O placar, portanto, poderia ter sido ainda mais elástico.

Com esse resultado, o Manchester City, atual campeão do Mundial de Clubes, já garantiu vaga nas oitavas de final da competição, onde enfrentará o primeiro ou o segundo colocado do grupo H — que pode ser o Real Madrid, RB Salzburg ou Al Hilal, dependendo da posição final dos Citizens.

Bernardo Silva já confirmou clube para 2025/26

Bernardo Silva tem sido constantemente ligado a um possível retorno ao Benfica nos próximos anos, mas o meio-campista português já esclareceu parte das especulações durante o Mundial de Clubes.

Aos 30 anos, o jogador garantiu que continuará no Manchester City na temporada 2025/26, quando se encerrará seu contrato com o clube inglês. Ele ainda afirmou que já sabe o que fará após o término do vínculo, mas que não irá revelar por enquanto.

“Sei o que vou fazer, mas ainda não é o momento de falar sobre isso. Estou muito focado na minha temporada. Estou concentrado em ter um bom desempenho no Man City. Quando for a hora certa, falarei sobre isso. Tenho mais um ano de contrato, então é claro que posso sair na próxima temporada. Esta temporada, com certeza, será no City, vou ficar. Já tive opções no passado e, assim como no ano passado, a minha escolha este ano é permanecer no Manchester City”, disse Bernardo em coletiva de imprensa durante o Mundial de Clubes.

Pep Guardiola, inclusive, concedeu uma espécie de “prêmio” ao português nesta temporada: Bernardo Silva será o capitão da equipe do Manchester City. O jogador foi campeão da Liga das Nações com a seleção portuguesa e é peça-chave no time azul de Manchester.

Leia Também: Regra inédita aplicada pela 1ª vez no Mundial de Clubes gera 'confusão'