Estêvão tenta adiar adeus no Palmeiras

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estêvão vive seus últimos momentos com a camisa do Palmeiras e luta para ter uma "saideira" com gols e até superando o ídolo Lionel Messi. O Alviverde encara o Inter Miami nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, para carimbar o passaporte às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O camisa 41 busca o primeiro gol no Mundial de Clubes, seu último torneio antes da transferência para o Chelsea. O atacante foi titular nos últimos compromissos do Alviverde, mas viu a melhor chance -contra o Al Ahly- passar rente à trave.

E o tento pode sair justamente no primeiro encontro com o ídolo Lionel Messi. Estêvão, inclusive, já adiantou que espera trocar de camisa com o argentino após o confronto desta noite.

Brinco com o meu pai: não sei se vou jogar, vou assistir ele [Messi] jogar, mas o juiz apitou o final do jogo eu vou estar lá [esperando para pedir para trocar a camisa]. Estêvão

Estêvão, porém, precisa ter "cabeça fria" em campo, pois uma derrota pode significar a eliminação do Palmeiras. O Alviverde está com a classificação encaminhada, mas um revés -somado à vitória do Porto- pode tirar o clube paulista do torneio.

O Palmeiras lidera o Grupo A e garante a ponta da chave com um empate. O time tem os mesmos quatro pontos do segundo colocado Inter Miami, mas melhor saldo de gols.

ESTÊVÃO ERA 'MESSINHO'

O atacante levava o nome do ídolo nas categorias de base do Palmeiras, mas não quer saber de comparações. Estêvão atuava como um "camisa 10" antes de subir para o profissional, o que levantou a comparação com o argentino. Com Abel, ele é escalado majoritariamente na beirada.

Não gosto dessa comparação, que é algo de criança. Cada vez mais estou me desfazendo disso. Mas, pô, estar ali dentro do campo com um cara que sempre foi uma referência sua... [Eu] assisti a quase todos os jogos dele. Vai ser inesquecível. Estêvão, à Fifa

SE AVANÇAR, PEGA QUEM?

O Palmeiras entrará em campo já sabendo qual será seu eventual adversário nas oitavas. Isso porque os jogos do Grupo B -que cruzará com o Grupo A- estão marcados para as 16h (de Brasília), seis horas mais cedo.

Todas as equipes do Grupo B têm chance de classificação e, consequentemente, de encarar o Alviverde. Botafogo lidera a chave, com PSG em segundo, Atlético de Madri em terceiro e Seattle Sounders em quarto.

A situação do grupo do time paulista também está aberta. Ou seja, o Palmeiras pode avançar em primeiro, segundo ou até terminar a rodada eliminado.

Pela classificação parcial (após duas rodadas), os jogos seriam: Palmeiras x PSG e Botafogo x Inter Miami.

*OS JOGOS DE HOJE

16h (de Brasília)

Seattle Sounders x PSG - Lumen Field

Atlético de Madri x Botafogo - Rose Bolw

22h (de Brasília)

Inter Miami x Palmeiras - Hard Rock Stadium

Porto x Al Ahly - MetLife Stadium