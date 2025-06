Argentina lidera artilharia por países do Mundial; Brasil é o segundo

© Getty Images

ANDRÉ MARTINS E RENAN LISKAI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A segunda rodada do Mundial de Clubes chegou ao fim neste domingo (22), e a Argentina lidera a lista da artilharia por país ao longo dos 32 jogos disputados até aqui.

HERMANOS NO TOPO

Os argentinos marcaram 16 gols no Mundial e têm um dos artilheiros da competição: Ángel Di María. O jogador do Benfica anotou três gols em dois jogos na competição - todos de pênalti.

O Brasil é o segundo no ranking ao lado da França. Dos 10 gols anotados por brasileiros, apenas um foi marcado por um jogador que não atua no Brasileiro: Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns.

A artilharia da competição está dividida entre quatro jogadores de países diferentes: o argentino Di María (Benfica), o francês Coman (Bayern de Munique), o alemão Musiala (Bayern de Munique) e o turco Yildiz (Juventus). Todos eles têm três gols marcados.

*

ARTILHARIA POR PAÍS NO MUNDIAL

- Argentina (16): Di María (3), Lautaro Martínez (2), Messi, Sebastian Driussi, Valentín Carboni, Flaco López, Enzo Fernández, Maxi Meza, Facundo Colidio, Rodrigo Battaglia, Nicolás Otamendi, Juan Pablo Freytes, Echeverri

- Brasil (10): Igor Jesus (2), Danilo, Keno, Wallace Yan, Jair, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Nonato, Lucas Ribeiro

- França (10): Michael Olise (3), Kingsley Coman (2), Randal Kolo Muani (2), Sacha Boey, Senny Mayulu, Cherki

- Alemanha (8): Jamal Musiala (3), Thomas Muller (2), Gündogan (2), Felix Nmecha

- Portugal (7): Pedro Neto (2), Francisco Conceição (2), Rúben Neves, Renato Sanches, Vitinha

- Espanha (6): Pablo Barrios (2), Gonzalo García, Samu Omorodion, Fabián Ruiz, Sergio Ramos

- Inglaterra (4): Phil Foden, Harry Kane, Jobe Bellingham, Jude Bellingham

- África do Sul (4): Iqraam Rayners (2), Lebo Mothiba, Thembinkosi Lorch

- Uruguai (4): Miguel Merentiel (2), Arrascaeta, Valverde

- Turquia (4): Kenan Yildiz (3), Arda Güler

- Coreia do Sul (3): Kang-In Lee, Jin-Hyun Lee, Won-Sang Um

- Bélgica (2): Jérémy Doku, Axel Witsel

- Japão (2): Ryoma Watanabe, Yusuke Matsuo

- Luxemburgo (2): Leandro Barreiro (2)

- México (2): Bryan González, Elias Montiel

- Noruega (2): Haaland, Oscar Bobb

- Argélia (1): Youcef Belaili

- Áustria (1): Karim Onisiwo

- Colômbia (1): Jhon Arias

- Eslovênia (1): Albert Rusnák

- EUA (1): Cristian Roldán

- Grécia (1): Vangelis Pavlidis

- Guiné (1): Serhou Guirassy

- Israel (1): Oscar Gloukh

- Venezuela (1): Telasco Segovia

- Sérvia (1): Dusan Vlahovic