Técnico do PSG questiona 'rivalidade' dos sul-americanos com europeus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Enrique, técnico do PSG, questionou a "rivalidade" dos sul-americanos contra os times europeus nesta Copa do Mundo de Clubes. O time francês, por exemplo, perdeu para o Botafogo pela segunda rodada do Grupo B.

"Não sei por que os brasileiros, argentinos e sul-americanos estão tão preocupados se são melhores ou não que os europeus. Eu não entendo, porque todas as equipes europeias querem jogadores brasileiros, argentinos, mexicanos, americanos. Estão cheias deles. Claramente o futebol sul-americano é uma potência mundial", disse Luis Enrique.

"O que acontece é que os jogadores vão para a Europa para jogar nas melhores equipes. Mas não há nenhuma dúvida do nível top das equipes sul-americanas. Nenhuma dúvida! Não entendo! Os vejo muito preocupados com isso. [...] Creio que não há nenhuma dúvida do nível do futebol sul-americano, centro-americano, norte-americano, asiático, africano. Não há dúvidas do nível. Jogadores de altíssimo nível, todas as equipes europeias têm jogadores desses continentes e ficam encantadas de tê-los. O nível é muito alto."

O PSG foi o primeiro europeu a perder para um time sul-americano em quase 13 anos. O último até então era o Chelsea que, em 2012, perdeu a final do Mundial de Clubes para o Corinthians.

Até agora, foram seis embates entre europeus e sul-americanos na competição. Os times da América do Sul têm duas vitórias (além do Botafogo, o Flamengo fez 3 a 1 no Chelsea), uma derrota (Bayern 2x1 Boca Juniors) e três empates (Palmeiras 0x0 Porto, Fluminense 0x0 Borussia Dortmund e Boca Juniors 2x2 Benfica).

E O BOTAFOGO?

Jogamos como normalmente fazemos, contra o Botafogo. Não acho que merecemos perder, mas o futebol é assim e temos que aceitar. Defenderam muito bem e encontramos dificuldades. Mas acho que jogamos em um nível alto e temos que continuar assim. Luis Enrique, técnico do PSG

A maneira que trabalhamos é a mesma. Podemos melhorar em algumas áreas, mas é mais sobre a habilidade dos jogadores de finalizarem ou serem mais precisos. Tivemos situações assim na temporada, sabemos jogar contra equipes com linhas defensivas mais baixas. O Botafogo na minha visão foi a equipe que mais soube defender contra nós.