Morador de rua invade hotel e dorme em quarto de jogador do Fluminense

© Getty Images

Um morador de rua conseguiu furar o bloqueio de segurança e acessar o hotel onde a delegação do Fluminense está hospedada em Colúmbia, Carolina do Sul, durante a Copa do Mundo de Clubes. Ele chegou a dormir no quarto de um dos jogadores da equipe tricolor. O caso, que ocorreu antes do jogo contra o Ulsan no último sábado, está sendo investigado pela polícia local.

De acordo com informações, a situação foi descoberta quando o jogador percebeu que seu cartão de acesso ao quarto não funcionava para abrir a porta. Após relatar o problema à comissão técnica, a segurança do hotel Marriot Colúmbia foi acionada. Ao entrar no quarto, os funcionários encontraram o homem dormindo na cama do atleta.

Nenhum item foi roubado e o quarto não apresentava sinais de desordem. O invasor foi retirado do local e a segurança do hotel foi reforçada.

Procurado, o Fluminense não comentou o ocorrido. Segundo apuração, a delegação tricolor considera que os protocolos de segurança da Fifa continuam sendo eficazes, apesar do incidente. A Fifa também foi contatada, mas não se manifestou.

O Fluminense está sediado em Colúmbia durante a competição, treinando no Eugene Stone Stadium, na Universidade da Carolina do Sul, entre os jogos. A equipe venceu o Ulsan no sábado e segue na disputa pelo título do torneio.

O caso chamou a atenção, mas não interferiu na preparação do time para as próximas partidas.