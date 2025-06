Goleiro de 17 anos morre após passar mal em alojamento de time gaúcho

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem Kelvin Kenaldy da Silva, goleiro de 17 anos do Esporte Clube Pinheiro de Taquari-RS, morreu após passar mal no alojamento do time.

Kelvin passou mal e chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital. Ele recebeu primeiros socorros no local, foi levado de Samu, mas não resistiu.

O jovem estava no Pinheiros desde o início do ano e atuava nas categorias de base. Ele se preparava para jogar a Série A-2 do Gauchão sub-17.

O corpo foi sepultado no último domingo, no Cemitério Católico de Tapera, no Norte do estado. Em nota, o clube lamentou a morte.