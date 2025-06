Loucura ou amor? Torcedor confessa 'crime' para acompanhar o River Plate

© Reprodução X/ El Chiringuito

Os torcedores argentinos são conhecidos por não terem limites quando se trata de apoiar seu clube ou a seleção, mesmo fora do país. Existem várias histórias de sacrifícios que fogem da compreensão de uma pessoa “normal”. E foi exatamente isso que um torcedor do River Plate revelou em entrevista a um programa espanhol, ao contar o que precisou fazer para acompanhar o time sul-americano no Mundial de Clubes, que está sendo realizado nos Estados Unidos.

"Deixamos tudo por essas cores. Tive que vender o carro para poder pagar os ingressos dos jogos e as passagens de avião. Me pagaram 10 mil dólares, mas eu tive que incendiar o carro, porque ninguém paga esse valor na Argentina. Recebi esse dinheiro do seguro, e assim pude vir com meu filho. Vou me divorciar a qualquer momento, minha esposa sabe disso e brigou comigo. Depois a gente recupera o dinheiro, mas esse momento não volta. Somos melhores do que o Real Madrid", disse o torcedor ao programa El Chiringuito, surpreendendo os participantes do painel no estúdio, em Madri.

"Tenho fé de que vamos ser campeões", continuou o torcedor, que não teve sua identidade revelada no vídeo. Mesmo assim, a declaração viralizou e ele pode enfrentar sérios problemas judiciais com a seguradora ao retornar ao seu país de origem.

"QUEMÉ MI COCHE PARA COBRAR EL SEGURO".



La... ¿broma? del aficionado de @RiverPlate para acompañar a su equipo al Mundial.



@Nacho_deAndres pic.twitter.com/tjjvW9YXnc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 22, 2025

Leia Também: Goleiro de 17 anos morre após passar mal em alojamento de time gaúcho