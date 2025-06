Flamengo adota slogan 'maior torcida do mundo' para aproximar gringos no Mundial

© Getty Images

BRUNO BRAZ

FILADÉLFIA, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Após um período de treinos em Atlantic City e de duas partidas na Filadélfia, o Flamengo, enfim, atuará nesta terça-feira (24), às 22h (horário de Brasília), contra o Los Angeles FC, em Orlando, cidade que o clube escolheu como sua base para ações de marketing. E no projeto de internacionalização da marca, um slogan foi adotado: "The World's biggest fanbase (a maior torcida do mundo)".

A estratégia foi adotada para criar uma marca que impacte e apresente o clube para quem não tem muito conhecimento sobre o Rubro-negro, especialmente os torcedores de fora do Brasil.

A frase aparece nos materiais de divulgação, além de estampar o painel de entrevista por onde passam jogadores e o técnico Filipe Luís.

"O posicionamento da campanha do Flamengo para o Mundial de Clubes foi pensado para atender tanto o público que já conhece o Flamengo como também o público internacional. O objetivo é diferenciar e despertar a curiosidade do público mundial", disse Flávia da Justa, diretora de Comunicação e Conteúdo, à reportagem.

CASA ORLANDO RECEBE A BENÇÃO DE ZICO

O Rubro-Negro montou um grande espaço no Icon Park e o batizou de "Casa Flamengo". Ele funciona de 13h às 22h e está aberto diariamente desde o início do Mundial.

Nesta segunda-feira (23), véspera da partida, ninguém menos que Zico "abençoou" o local. Ele recebeu sócios-torcedores para fotos e autógrafos.

O espaço oferece interatividades ao visitante: quer visitar pode tirar uma foto com a taça do Mundial de 1981, conferir itens raros do acervo do museu rubro-negro, disputar partidas de futmesa, entre outros.

Uma roda de samba animou o público na parte da noite desta segunda-feira (23). A exibição se repetirá no local para quem não for ao jogo no Camping Stadium. Um telão transmitirá a partida.

ESTRATÉGIA PUBLICITÁRIA TAMBÉM FOI USADA NA TIMES SQUARE

Três dias antes da estreia o Flamengo já havia utilizado seu slogan na icônica Times Square, em Nova York. Um vídeo foi exibido em um dos telões de LED do ponto turístico e, no decorrer do conteúdo, uma pergunta aparecia: "Qual clube de futebol tem a maior torcida do mundo?".

A resposta aparecia com o escudo do Flamengo seguida pela frase "45 milhões de corações".

BAP AVALIA QUE VITÓRIA SOBRE CHELSEA É A MELHOR ESTRATÉGIA

Antes da viagem para Orlando, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conversou com jornalistas e brincou sobre o tema internacionalização da marca. Para Bap, a melhor forma de divulgar o nome do clube é apresentando grandes atuações no Mundial, como ocorreu na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea.

"Muita gente fala sobre internacionalização de marca. Internacionalização de marca é isso. Você vir jogar o Mundial, jogar bem e o mundo inteiro ver quem você é. Agora, o mundo inteiro já sabe quem é o time que tem a maior torcida do planeta, que é o Clube de Regatas do Flamengo", disse Bap, presidente do Flamengo.

CLASSIFICADO, FLAMENGO DEVE POUPAR

Classificado como primeiro do Grupo D após vitórias sobre Espérance e Chelsea, o técnico Filipe Luís irá poupar jogadores e rodar o elenco no duelo desta terça-feira (24) contra o Los Angeles FC. O Rubro-Negro já tem definido que seu jogo de oitavas de final será no próximo domingo (29), em Miami.

"Vou fazer uma equipe que possa ser competitiva e ganhar. Em função do meu plano de jogo e do que aconteça no jogo, claro que, se eu puder dar minutos para todos poderem desfrutar de uma competição tão especial como está sendo esse Mundial, vou dar. Está sendo muito especial para todos nós, treinadores, jogadores, torcedores, acredito que para vocês também. Sempre pensando no que é melhor para a equipe. Colocando a equipe na frente de tudo. Mas se puder ajudar alguém individualmente, com certeza farei", disse Filipe Luís.