Eliminado, Porto faturou mais no Mundial que na Liga Europa

(UOL/FOLHAPRESS) - A premiação do Mundial de Clubes definitivamente não pode ser usada como uma desculpa para falta de motivação na competição. De acordo com o jornal português A Bola, mesmo eliminado na primeira fase da competição da Fifa, o Porto ganhou mais dinheiro em prêmios do que na Liga Europa, competição em que alcançou os play-offs.

O levantamento feito pelo periódico português apontou que o Porto recebeu 18,4 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões) no Mundial de Clubes. Os prêmios foram distribuídos em participação: R$ 107 milhões; e bônus por resultados: R$ 5,5 milhões por empate.

Na Liga Europa, o Porto recebeu 16,4 milhões de euros (cerca de R$ 105 milhões). A equipe portuguesa terminou a primeira fase na 18ª colocação, classificando-se aos playoffs para o mata-mata, em que acabou eliminado pela Roma (ITA).

O Porto ficou em terceiro lugar no Grupo A do Mundial, o mesmo do Palmeiras, com dois pontos. A equipe brasileira terminou na liderança da chave, com cinco pontos, mesma pontuação dos americanos do Inter Miami (2º). O Al Ahly, também com dois pontos, ficou com a lanterna.

Em 2025/126, o Porto volta a disputar a Liga Europa. A equipe terminou o Campeonato Português em terceiro lugar e não conseguiu vaga na Liga dos Campeões, principal torneio de clubes do Velho Continente.