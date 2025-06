Estêvão detalha encontro com Messi no Mundial de Clubes

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - Após o empate por 2 a 2 entre Palmeiras e Inter Miami, Estêvão mostrou seu lado fã e contou como foi encontrar o ídolo Messi dentro de campo.

Estêvão disse que ganhou uma piscada do craque argentino no início do jogo e admitiu que ignorou as emoções para procurá-lo no intervalo para troca de camisas. O atacante do Palmeiras e o meia do Inter Miami se encontraram no túnel para os vestiários e se falaram.

A joia palmeirense ainda disse que a experiência de estar em campo com Messi foi "incrível". Estêvão apontou que tem o argentino como uma referência.

"Ele deu uma piscada para mim, eu tremi as pernas, no começo do jogo. É muita emoção, é um ídolo, uma referência não só para mim, mas para o mundo inteiro. Muita alegria ter dividido o campo com ele", disse.

"No intervalo, eu estava p*, claro, a gente estava perdendo, mas eu já corri para o túnel e peguei a camisa e troquei com ele. É incrível, um cara que você joga com ele no videogame e aí você troca a camisa com o cara, divide o campo."

O empate entre as equipes garantiu Messi e Estêvão nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Palmeiras encara o Botafogo por uma vaga entre os oito melhores, enquanto o Inter Miami enfrenta o PSG.