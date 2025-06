Chelsea vence Espérance sem dificuldades; Flamengo 'salva' empate no fim

© Getty Images

Chelsea e Flamengo tiveram destinos diferentes na última rodada da fase de grupos do Campeonato Mundial de Clubes, disputada na madrugada desta terça para quarta-feira.

O time inglês venceu com facilidade o Espérance de Tunis por 3 a 0, enquanto o Flamengo conseguiu arrancar um empate nos minutos finais contra o Los Angeles FC.

Os gols dos Blues foram marcados por Tosin Adarabioyo, Liam Delap e Tyrique George. Enzo Fernández teve grande destaque ao dar duas assistências no duelo contra o time da Tunísia, que está eliminado da competição.

Quem também se despediu do torneio foi o LAFC, que chegou a abrir o placar contra o Mengão aos 84 minutos, com Denis Bouanga. No entanto, a alegria durou pouco: o meio-campista Wallace Yan, de apenas 20 anos, empatou a partida dois minutos depois, selando o 1 a 1.

Apesar do empate, ambas as equipes avançaram para as oitavas de final do torneio intercontinental da FIFA. O Chelsea terá pela frente o Benfica, em um reencontro entre Enzo Fernández e seu ex-clube. Já o Flamengo, líder do Grupo D, enfrentará o Bayern de Munique em um confronto direto por uma vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes, que está sendo realizado nos Estados Unidos.

Equipas já classificadas para as oitavas de final

Flamengo, Bayern de Munique, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Botafogo, Palmeiras, Inter Miami, Benfica e Chelsea são os times já garantidos nas oitavas de final. Alguns duelos já estão definidos:

PSG x Inter Miami

Botafogo x Palmeiras (clássico 100% brasileiro)

Benfica x Chelsea

Flamengo x Bayern de Munique

O chaveamento completo das oitavas será revelado na próxima sexta-feira, dia 27, quando termina a fase de grupos. Além da disputa pelo título no novo formato do Mundial de Clubes, as equipes também lutam por uma premiação milionária que será distribuída ao longo da competição.

Os jogos desta quarta-feira

A terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes continua nesta quarta-feira com mais quatro partidas:

Borussia Dortmund x Ulsan

Mamelodi Sundowns x Fluminense

(pelo Grupo F)

(pelo Grupo F) Inter de Milão x River Plate

Urawa Reds x Monterrey

(pelo Grupo E)

Vale destacar que tanto o Urawa Reds quanto o Ulsan já não têm chances de avançar na competição.

