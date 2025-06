VAR dormiu? Este lance passou despercebido em Chelsea x Espérance

© DAZN

Um momento que começa a ser bastante comum. No encontro entre o Chelsea e o Espérance de Tunis, houve um lance que parece ter passado despercebido aos olhos do VAR, numa ação faltosa no jogo na noite desta terça-feira (25).

O árbitro Yael Falcón Pérez até apitou a falta, mas não mostrou o cartão amarelo. No entanto, o mais surpreendente foi o VAR não chamado o argentino para verificar um possível cartão vermelho depois de uma entrada duríssima de Mohamed Ben Ali, do Espérance de Tunis, sobre Noni Madueke.

Confira a entrada de sola do jogador Mohamed Ben Ali, do Espérance de Tunis, sobre Noni Madueke, do Chelsea, através do vídeo abaixo.

