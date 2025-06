Palmeiras chega às oitavas com sete pendurados, alertas e incertezas

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras chega às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes um tanto baqueado. O time de Abel Ferreira tem sete pendurados, dois alertas e um problema dentro da bagagem rumo à Filadélfia para enfrentar o Botafogo.

OS PENDURADOS

O Palmeiras se segurou contra o Inter Miami, mas tem seis jogadores e o técnico Abel Ferreira correndo risco de suspensão. No Mundial, a punição acontece após apenas dois amarelos, um a menos do que em competições brasileiras, por exemplo.

Os cartões só serão zerados após as quartas de final. Além disso, se o jogador levar o segundo amarelo no duelo das quartas, cumprirá a suspensão na semifinal, retornando apenas na eventual final.

Os jogadores que já estão amarelados: Gustavo Gómez, Giay, Piquerez, Richard Ríos, Felipe Anderson e Raphael Veiga

1º ALERTA: ATUAÇÕES DEIXAM A DESEJAR

Palmeiras fez seu melhor jogo na estreia, mas não saiu do 0 a 0 com o Porto. O Alviverde ainda viu tanto Inter Miami quanto Al Ahly furarem o bloqueio dos portugueses. O time de Messi anotou dois contra os europeus, enquanto os egípcios fizeram quatro.

Contra o Al Ahly, o Alviverde ficou devendo no primeiro tempo, mas Abel mexeu rápido, e o time conseguiu a vitória. O clube paulista ainda flertou com um drama ao ver Raphael Veiga quase ser expulso.

Já contra o Inter Miami, o time viveu um "apagão" e arrancou o empate para avançar em primeiro do grupo. Abel Ferreira afirmou que "no intervalo, disse: 'galera, tenham a certeza: vai ser impossível fazer pior do que foi o 1º tempo'".

2º ALERTA: JEJUM CONTRA O BOTAFOGO

O Palmeiras terá pela frente um velho conhecido, mas ficou zerado no embate pelo Brasileirão. Os times não saíram do 0 a 0 pela primeira rodada do campeonato nacional, disputada no Allianz Parque.

Para piorar, o Alviverde não bateu os cariocas em nenhum dos quatro jogos de 2024 e amargou uma eliminação na Libertadores. O Botafogo venceu o Palmeiras no jogo de ida das oitavas da competição continental, em casa, e empatou por 2 a 2 na volta.

Pelo Brasileiro do ano passado, foram dois triunfos do Alvinegro carioca: o primeiro por 1 a 0, em casa, e o segundo por 3 a 1, como visitante.

INCERTEZA COM LESÕES

Abel Ferreira não deve ter todo o elenco à disposição contra o Botafogo. A partida acontece no sábado, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Murilo é dúvida. O zagueiro deixou o campo contra o Inter Miami aos 15 minutos do primeiro tempo após sentir a perna esquerda durante uma arrancada que culminou no primeiro gol do time norte-americano. O Palmeiras não divulgou se há lesão no jogador.

Já Aníbal Moreno se recupera de um edema na coxa. Abel, porém, afirmou que espera contar com o jogador já no primeiro duelo do mata-mata.

Para completar, Paulinho tem limite de minutagem por não estar 100% de cirurgia na perna. O camisa 10 Alviverde ainda convive com dores e precisa ser utilizado com cautela por Abel Ferreira. Mesmo assim, ele anotou o primeiro no empate com o Inter Miami.