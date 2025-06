PSG 'atormenta' Messi. Do fracasso europeu aos 'problemas' com Vitinha

© Getty Images

O Paris Saint-Germain vai enfrentar o Inter Miami, de Lionel Messi, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, que será disputado em território norte-americano. O duelo promete ser marcado por reencontros emocionantes, especialmente entre o astro argentino e seu antigo clube — onde ele viveu uma passagem sem grandes saudades.

Em 2021, Messi anunciou, em uma coletiva de imprensa, sua saída do Barcelona, clube onde passou quase duas décadas. Na época, o clube catalão não tinha condições financeiras para manter sua principal estrela. O craque se despediu em lágrimas, em um momento que marcou profundamente a história do futebol mundial.

Durante anos, se acreditou que o Barça seria o único clube europeu da carreira de Messi. No entanto, o PSG, com o objetivo de conquistar sua primeira Liga dos Campeões, ofereceu ao argentino um contrato de duas temporadas. A ideia era formar um trio ofensivo com Neymar, seu ex-companheiro no Barça, e Mbappé. As expectativas eram tão altas que o trio foi logo comparado ao lendário MSN (Messi, Suárez e Neymar), que brilhou no Barcelona.



PSG fracassa na Liga dos Campeões

A conquista da Ligue 1 parecia garantida, então o PSG concentrou seus esforços na tão sonhada glória europeia. Na temporada 2021/22, sob o comando de Mauricio Pochettino, ex-finalista da Champions com o Tottenham, o time parisiense foi eliminado ainda nas oitavas de final, após sofrer uma virada histórica para o Real Madrid no Santiago Bernabéu (3 a 2 no agregado).

Na temporada seguinte, o comando passou para Christophe Galtier, um dos técnicos em ascensão na França. Mesmo com o bicampeonato francês, o clube voltou a decepcionar na Champions, sendo eliminado novamente nas oitavas, dessa vez pelo Bayern de Munique, com um placar agregado de 3 a 0.

Torcida se volta contra Messi e Neymar

A torcida parisiense perdeu a paciência com a falta de um projeto esportivo sólido. Muitos passaram a criticar o conselheiro esportivo Luís Campos, acusando-o de montar um elenco mais preocupado com estrelas de “Hollywood” do que com futebol de verdade.

No Parc des Princes, Messi e Neymar chegaram a ser alvos de cânticos ofensivos da torcida, irritada com o desempenho abaixo do esperado dos astros em campo.

Desentendimentos entre Messi e Vitinha?

Rumores da imprensa francesa também apontaram possíveis atritos entre Messi e o meio-campista português Vitinha, após uma suposta entrada dura durante um treino. No entanto, Vitinha desmentiu publicamente:

“Normalmente não comento a imprensa, mas, desta vez, preciso falar. É completamente falso que isso tenha acontecido”, escreveu o jogador.



De time de estrelas a equipe de verdade

Com a saída de Messi em 2023, o PSG começou a trilhar um novo caminho. Coincidência ou não, o clube teve uma evolução consistente em campo. A chegada do técnico Luis Enrique marcou uma mudança de filosofia: o PSG trocou estrelas midiáticas por jovens promissores para ocupar os lugares deixados por Messi, Neymar e Mbappé.

A temporada 2024/25 foi histórica: o clube conquistou todos os títulos nacionais e finalmente levantou a tão sonhada Liga dos Campeões.

Com uma base forte e talentosa, que inclui os portugueses Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos, o PSG agora busca o título da primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes.

O caminho rumo à final começa neste domingo, às 13h (horário de Brasília).

