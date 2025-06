Dívida: Memphis notifica Corinthians e pode deixar de cumprir obrigações

© Getty

O atacante Memphis Depay notificou o Corinthians sobre uma dívida de R$ 6,1 milhões, que inclui valores de premiação pela conquista do Campeonato Paulista e direitos de imagem atrasados. Segundo o jogador, a cobrança inicial foi feita em maio, mas não obteve resposta. Na última terça-feira (24), Depay enviou uma nova notificação, exigindo uma solução até esta quarta-feira (25). O Corinthians afirmou não ter sido informado sobre a cobrança anterior e disse estar tomando providências para resolver a questão.

O maior ponto de tensão é o prêmio do Paulistão, no valor de R$ 4,7 milhões, pendente há quase dois meses. Sobre os direitos de imagem, o clube alegou que o pagamento deste mês não foi efetuado devido à ausência de nota fiscal em conformidade. O Corinthians se comprometeu a quitar o valor assim que o documento for enviado. A diretoria também destacou que está buscando uma solução para garantir a reapresentação de Memphis junto ao elenco, marcada para sábado.

Em nota oficial, o ex-presidente do clube, Augusto Melo, afirmou que a dívida de direitos de imagem estava em negociação antes de seu afastamento. Confira:



Todos sabem da situação complicada do Corinthians, mas a minha gestão sempre esteve em contato com o Memphis e com seu staff, nunca deixamos de dar uma satisfação. O salário realmente estava em dia, mas as imagens estavam sendo negociadas para serem pagas pelo financeiro até o dia que fui afastado.

Depois disso, não sei se conversaram com ele ou se prometeram algo que não foi cumprido. Sempre fiz questão de deixar os salários em dia e sobre as premiações que estavam atrasadas tivemos conversas com os atletas, com o Fabinho Soldado e com o departamento financeiro para que se acertasse. Espero que tudo se resolva porque o Corinthians não pode passar por isso e o Memphis é um jogador muito importante para o time.

Leia Também: PSG 'atormenta' Messi: o fracasso europeu e os 'problemas' com Vitinha